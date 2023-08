Morgan Stanley | Prevista subida de 12% em receitas

A Morgan Stanley prevê que as receitas brutas do jogo estejam a crescer ao ritmo de 12 por cento no terceiro trimestre em comparação com o trimestre anterior. A estimativa foi feita através de um relatório divulgado na segunda-feira e citado ontem pela edição online da revista Macau Business.

No segundo semestre, as receitas foram de 45,5 mil milhões de patacas, o que significa, com um crescimento de 12 por cento, um salto para 51,0 mil milhões de patacas. De acordo com a mesma fonte, o crescimento das receitas brutas deverá ainda representar um aumento de 17 por cento ao nível do EBITDA (valor antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) das operadoras.

O relatório assinado pelos analistas Praveen K. Choudhary e Gareth Leung aponta ainda que a população mais rica do Interior continua a viajar e a fazer compras de produtos de luxo: “estão a gastar tanto ou mais do que antes da covid-19”, pode ler-se no relatório.