Hong Kong | Pinturas de Thomas Houseago para ver na galeria Gagosian

O trabalho do artista britânico Thomas Houseago volta a mostrar-se em Hong Kong depois de um interregno de oito anos. “ABUNDANCE” é o nome da exposição que estará patente na galeria Gagosian, em Central, a partir do dia 21 de Setembro, compondo-se de pinturas repletas de paisagens e de natureza morta captadas a partir do novo estúdio que o artista tem ao ar livre em Malibu, Califórnia.

Segundo um comunicado, esta mostra “reflecte sobre a interligação cósmica e espiritual e o poder transcendental da natureza”, sendo que os títulos dos quadros e as suas “imagens expressivas” acabam por evocar “as ondas do oceano e a flora de Malibu ao nascer e ao pôr do sol, com sóis, luas, rochas e céus representados em cores vibrantes e linhas ondulantes”.

Thomas Houseago acabou por ficar conhecido do grande público graças “à sua abordagem original e vigorosa em torno do tema do corpo humano”. “Utilizando meios associados à escultura clássica e modernista, a par de materiais menos tradicionais como o cânhamo, entre outros, [o artista] constrói figuras monumentais cujas superfícies e estruturas revelam os processos da sua feitura”, descreve ainda o comunicado.

Ao trabalhar sobre a tela e o papel, Houseago faz um cruzamento entre o desenho e a cartografia, explorando também “o poder emocional e espacial da cor saturada e de uma forma mais dinâmica”.

Influências várias

Os trabalhos que estarão expostos na Gagosian revelam ainda “a influência de artistas históricos e modernos da Europa de Leste e do Norte”, incluindo nomes como Edward Munch e Van Gogh, considerados os grandes pintores do chamado “século de ouro” na Holanda.

Revela-se, no trabalho de Thomas Houseago, uma “noção de espontaneidade”, sendo que o artista tem por hábito ouvir gravações de actuações ao vivo do artista de jazz John Coltrane enquanto trabalha. Além desta inspiração musical, destaque ainda para a influência das pinturas do monge budista do século XIII, Muqi Fachang, e do pintor chinês Ma Yuan, falecido em Hunan, China, em 1225. Houseago também foi buscar referências para o seu trabalho aos escritos dos poetas japoneses Saigyō Hōshi, que viveu entre os anos de 1118 e 1190, e ainda Matsuo Bashō (1644-1694), dos poetas chineses Li Bai (701-762) e Wang Wei (699-759) e do antigo filósofo chinês Laozi. A mostra de Thomas Houseago pode ser vista até ao dia 4 de Novembro.