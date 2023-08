Luís Cardoso, escritor: “É crucial desenvolver a literatura timorense”

O autor de “O Plantador de Abóboras” foi ontem condecorado com a Ordem da Liberdade em Timor-Leste, país de onde é natural. Em entrevista, Luís Cardoso considera que cabe aos jovens timorenses, e à população do jovem país, escrever a sua própria história, incluindo ao nível literário

O escritor timorense Luís Cardoso, condecorado em Díli com a Ordem da Liberdade, desafiou hoje os jovens timorenses a usar a literatura para contar a história do país e para “exorcizar o passado”.

“Timor teve várias fases da sua história. E é nossa obrigação, dever dos timorenses, escrever essa história. Eu faço-o através da literatura e outros podem fazê-lo de outras formas”, explicou Luís Cardoso, em entrevista à Lusa.

“É crucial desenvolver a literatura timorense, que pode ser um canal para isso. Passar a história para a literatura, como os escritores portugueses fazem tão bem, é muito importante para Timor. Isso é o nosso dever. Quando escrevemos estamos a exorcizar tudo, o nosso passado, o nosso presente e a projectar para o futuro”, vincou.

Luís Cardoso é o nome maior da literatura timorense, vencedor do Prémio Oceanos no ano passado, mas cuja obra ainda não é amplamente conhecida no seu próprio país, que não visitava há quase uma década, como contou em entrevista à Lusa.

“Timor é sempre a casa e por isso digo que estou a regressar a casa. Ausentei-me da casa há muito tempo e estou de regresso a casa. Continua a ser predominante o ser timorense, apesar de viver fora de Timor”, refere o escritor, conhecido como ‘Takas’.

O país é claramente o foco principal da sua escrita e das personagens que a habitam, e a obra que vai produzindo mistura vivências, memória e imaginário de um país que conheceu e que hoje acompanha à distância.

“É na memória que está todo o nosso imaginário. Estudei na escola do Fuiloro e relembro os nomes dos que passaram por lá. A minha memória desses companheiros, a maioria falecidos, é algo muito vivo”, recorda. “Parece que os estou a ver ainda hoje e isso às vezes cria-me um pavor tremendo. Estão presentes em mim, mas não os posso ir abraçar”, enfatiza.

Ritmos de escrita

Escreve todos os dias, muitas vezes apenas para si próprio, outras a pensar na nova obra que tem “na cabeça”, centrada no mítico Hotel Timor, em Díli, e que descreve como “um livro de exorcismo sobre o passado recente” e onde ainda está a procurar encaixar-se.

“Os escritores têm sempre na sua cabeça um Hotel Timor. O Hotel Timor é paradigmático porque passaram por lá a maioria das pessoas, foi porta de entrada das pessoas, cada um com as suas ideias e opiniões”, explica.

“Mas como já estou velho estou já naquela fase de ser o ‘velho que escrevia romances de amor’. Espero que seja também um romance de amor”, explicando sorrindo.

Fora da literatura é no Facebook que é mais prolífico, com pequenos textos em que vai comentando a construção do jovem país. “Isso é cidadania. Não podendo exercer essa cidadania aqui, de forma presente no país, com as pessoas que estão cá a construir o país, a melhor forma de exercer essa cidadania é, primeiro, a escrever os livros, que têm essa função, mas ao mesmo tempo tentar participar na vida colectiva, através destes pequenos textos que reflectem essa inquietação sobre o meu país, para onde vamos, como somos, e o que vai acontecer no nosso país”, explica. “Crítica, não no sentido de destruição, mas de contribuição para o que acha que o país pode aproveitar”, enfatiza.

Muitos dos textos apresentam essa voz crítica, em alguns casos olhando de forma jocosa para o que se vai passando na meia ilha, vincando que o seu país “está num caminho” e que mesmo erros e solavancos devem servir para inspirar e não para entorpecer.

“Há oportunidades perdidas e quando isso acontece lamentamos, mas a tristeza não é algo desesperante. Faz-nos reformular os caminhos. Há sim alguma desilusão, de timorenses, e até os protagonistas têm essa consciência de que é necessário reformular, ver o que podemos fazer de melhor, aproveitando a experiência má e boa – e há muitas coisas boas -, e ver o que podemos fazer para a frente”, explica.

Condecoração, algo “tremendo”

Um dos pontos altos da visita foi a sua condecoração pelo Presidente da República, José Ramos-Horta, “uma coisa tremenda”. “É algo grande demais para mim. Eu desapareço nas coisas. Não sou de grandes eventos. Um escritor quando escreve recebe prémios literários, mas um reconhecimento de um país é algo tremendo. Sentimo-nos pequenos”, disse.

“Não contribuí nada no dia a dia para o desenvolvimento do país, contribuí apenas com a minha literatura, e por isso esta condecoração faz-me sentir pequeno. Mas sei que muitos timorenses ficaram contentes com esta decisão e por isso vamos celebrar o momento, que espero marque um novo começo na literatura timorense”, disse.

É esse, aliás, outro foco importante da visita: os muitos contactos com jovens e estudantes previstos, oportunidades para conversar sobre o mundo da literatura, ainda pouco explorado em Timor-Leste. Luís Cardoso reconhece essa falta de “referências, de escritores, de poetas” e, por isso, afirma, quando escreve é como “pegar o touro pelos cornos”.

“Espero que os jovens, inclusive aqueles com quem vou falar durante esta minha visita, possam usufruir da minha experiência, para que possam também querer escrever. Há uma liberdade tremenda na escrita e cada um escolhe o que quer e como quer escrever”, disse.

“Vou partilhar o meu caminho. A literatura não se faz de um dia para o outro. Um dia escrevemos uma coisa que achamos fantástica e no dia a seguir voltamos a ler e dizemos: isto não presta para nada. É um trabalho contínuo”, disse.

Luís Cardoso nasceu em Kailako, no interior de Timor-Leste, que aparece por diversas vezes referenciada nos seus romances. É autor de romances como “Crónica de Uma Travessia” (1997), “Olhos de Coruja Olhos de Gato Bravo” (2001), “A Última Morte do Coronel Santiago” (2003), “Requiem para o Navegador Solitário” (2007) e “O ano em que Pigafetta completou a circum-navegação” (2013).

Com a sua mais recente obra, “O Plantador de Abóboras”, tornou-se no primeiro escritor timorense a vencer o prémio literário Oceanos, um dos mais importantes para os países lusófonos.

“Takas” condecorado

O Presidente timorense condecorou ontem o escritor Luís Cardoso com o Colar da Ordem de Timor-Leste, em reconhecimento pelo seu trabalho literário e pelo papel que teve durante a luta pela autodeterminação do país. José Ramos-Horta destacou o “privilégio e o prazer de trazer de volta a Timor-Leste, à sua terra natal, o grande escritor timorense ‘Takas’”, que comparou com “Mia Couto, o Pepetela e outros grandes escritores de Cabo Verde, Brasil e Portugal”.

“’Takas’ orgulha-nos e enriquece a cultura e a literatura timorense. Temos procurado incentivar a leitura e através do escritor ‘Takas’ queremos também tentar incentivar ainda mais a leitura entre os nossos jovens”, destacou. No decreto de condecoração, o chefe de Estado recorda, além do trabalho literário, o papel de Luis Cardoso durante a luta pela independência, período em que exerceu funções de representação do Conselho Nacional da Resistência Maubere (CNRM) em Portugal, quando trabalhou diretamente, entre outros, com o próprio Ramos-Horta.