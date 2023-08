Economia | Governo faz novas exigências a concessionárias

O Executivo de Ho Iat Seng apresentou às concessionárias de jogo novas exigências relacionadas com as prioridades de diversificação económica, indicou o portal Asia Gaming Brief, citando uma fonte que afirmou que as exigências governamentais estão a atrasar a apresentação dos planos de investimento das operadoras.

O Asia Gaming Brief acrescenta que várias fontes do sector confirmaram que as negociações entre o Governo e as concessionárias atingiram um impasse, na sequência das novas exigências.

O Executivo terá pedido planos detalhados para cada projecto em que as concessionárias pretendem investir para desenvolver as quatros indústrias prioritárias, ou seja, big health, finanças modernas, tecnologias de ponta e convenções, exposições e comércio.

O portal indica também que as novas exigências deixaram as operadoras surpreendidas com as exigências, que vão muito além da informação sobre o volume de capital investido e o conteúdo das actividades, sendo exigidas especificações sobre os benefícios sociais e avanços no desenvolvimento das indústrias prioritárias que os projectos podem alcançar.