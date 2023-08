Sim, é Agosto! E não poderemos dizer que se façam Primaveras na longa jornada que percorremos onde se multiplicam Verões, e assim distantes das duas outras, Agosto cerra fileiras de lassidão para os que veraneiam, bem como para todos aqueles que mesmo laborando parecem estar unidos a regimes de entretenimento. Agosto de tão apolíneo, é arrebatador!

Outrora se escutava «Agosto, mês do desgosto» (que no fundo são todos) mas era nele que incidia o extraordinário da expressão e a magnitude de seus efeitos, uma constante que nunca foi ultrapassada, nem mesmo pela desatenção aos aspectos cíclicos do tempo em nossas rotinas; que Agosto estava povoado de sortilégios e inesperadas manifestações e se propunha mencioná-lo com muito ardor e algum secreto temor, que foi sim, uma constante.

Ele fora nomeado em honra de Augusto, que mais para trás fora “Sextil”, o sexto mês do calendário de Rómulo, romano, portanto. O calendário lunar começava exatamente em Março no dia do equinócio da Primavera, e assim se iria manter até ao calendário juliano, que entrara em vigor no ano 45 a.C. Entramos no ciclo solar. Augusto, o grande impulsionador do novo calendário, emblema do mês que outrora tinha trinta dias, foi homenageado pelo senado que não quis que ficasse diminuído no que correspondia ao de Júlio César – Julho – e foi assim acrescentado mais um dia. Mas nem com o calendário gregoriano muito mais tardio, Setembro deixou de ser sete, Outubro oito… até Dezembro, dez. Agosto o sexto, passou para oitavo, e a soma é um soneto.

A gosto ou com desgosto, é Agosto que agora impera! Está assim correndo nos nossos dias como uma bela água nascente, e mesmo sendo quente, é o calor exacto, e nasce nele como desígnio que não deixa de provocar rios de expansão: é muito bom ter poucas vestes, andar deleitoso e livre, ser aquecido e simples, que o frio logo virá para nos dizer da morte e seu rigor. Fitam-nos coisas crescentes, o Sol que nasce cedo, o dia que tarda em ir, e as noites que parecem sempre de festa. O Zodíaco será uma zoologia unida aos ciclos agrícolas originais, e por isso iniciado com a pastorícia, onde à cabeça vêm Carneiros, Touros, mas aqui estamos em território indómito, na conjugação do Leão e sua beleza de ser, na representação solar de um mês com juba e dentes fortes.

Não é como o Centauro um animal mitológico, ele é o prodígio real, o emblema da ferocidade e da beleza, um radicalismo de que não damos conta, por que ele também pode estar cheia de solidão. Assim como a soberania. Nós temos ainda fresca a lembrança do mundial eclipse de 1999 em Agosto, como se fosse o primeiro na viagem cósmica do mundo, e de facto, foi. Assim sucedeu na era da globalização, e todos olhámos o fenómeno com uns óculos de papel, e a partir daí multiplicaram-se, mas foi no nosso imaginário progressista e terráqueo que tal fenómeno passou de facto a existir. Talvez tivéssemos a nível da percepção atávica achado estranho como o sol de Agosto, por momentos, se eclipsava assim…ou a nossa vida lunar, quem sabe, não ter já noção da sua grandeza… O Invictus sumira do nosso radar, as aves voaram baixo, a frescura reinou, e era de novo hora de recolher.

Não nos esqueceremos o rasgar de véu em nossa inocência naquele Agosto em Hiroxima, nem dos olhos abertos para o abismo, da magnitude do fenómeno da desolação, da força nova, incontida, nunca vista…Que nós podemos até esquecer que é Natal, mas nunca que é Agosto. Nós ferimos a Terra, mas ela, grande e soberana, grava e regista tudo, como um cérebro gigantesco e um útero renovável. A Terra e Agosto não são muito compatíveis, daí escolhermos ser diferentes nele, e tecer a nossa bem-aventurança neste mês tão peculiar na vida humana. Não somos gigantes, agigantamo-nos, só isso, mas nunca provamos nada de verdadeiramente grandioso.

Lorca foi assassinado a 19 de Agosto e tudo na natureza tomou um novo rumo. Há coisas que seres fazem a outros, que nunca mais outros se podem livrar. Ele tinha de sair, estava cansado de estar preso em casa e era um homem que confiava. Também eu teria confiado! Mas para os que confiam, haverá sempre os que desconfiam. Numa noite de Estio, um poeta é o ser menos perigoso do mundo, sendo ele o perigo mais estranho em todas as Estações. O Estio adensa as características que nos representam, e Agosto ainda nos instiga a uma coragem ostensiva que pode ser fatal. Os grandes poetas falam pouco ou quase nada deste mês, e ao que eles renunciam, devemos nós, ao contrário do que aqui foi dito, guardar silêncio.