Banca | Actividade internacional caiu no 2.º trimestre

A proporção da actividade internacional do sector bancário de Macau diminuiu no segundo trimestre deste ano, indicou ontem a Autoridade Monetária de Macau (AMCM). De acordo com os dados oficiais, “a quota das aplicações financeiras nos mercados internacionais, no activo total do sistema bancário, decresceu de 85,6 por cento, taxa registada no final de Março para 84,7 por cento no final de Junho”.

Relativamente às responsabilidades internacionais no passivo total do sistema bancário de Macau, a AMCM registou uma descida de 83,4 por cento para 82,6 por cento, entre o final de Março e o final de Junho.

Em relação às moedas usadas em transacções bancárias internacionais, o segundo trimestre do ano fechou com o dólar dos Estados Unidos a ser a moeda prevalente, usada em 42,9 por cento das transações, seguido pelo dólar de Hong Kong (32,4 por cento) e renminbi (20,4 por cento), no cômputo do activo internacional.

A AMCM acrescenta que, no fim de Junho, o total dos activos internacionais do sector bancário de Macau decresceu 6,4 por cento relativamente ao trimestre anterior, para um total superior a 2,1 biliões de patacas.