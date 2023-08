Os fogos não queimam, matam

Nesta altura do ano temos uma sina: os fogos pelo país fora. No norte, no centro e no sul. Os incêndios, neste ano, já consumiram dezenas de hectares de floresta. Qualquer dia o país não tem pulmão verde se a inoperância dos responsáveis continuar como se tem verificado ao longo dos tempos. As chamas ficam sem controlo e os meios aéreos a combatê-las somente durante a luz do dia não chegam.

Na zona de Castelo Branco o fogo esteve durante dias a consumir a verdura, e não só. Há aldeias que foram evacuadas. Houve casas que arderam. Pessoas como nós que ficaram sem nada. Em absoluto. Apenas com a roupa que tinham no corpo. Arderam os recheios das moradias, os galinheiros, as alfaias, as máquinas agrícolas, os tractores, os carros, as carrinhas, os camiões.

Representavam a mão-de-obra dos agricultores que de sol a sol tratavam das suas árvores de fruto, das suas colmeias, das suas hortas, das suas vinhas e dos seus animais. Um horror quando escrevemos a palavra nada. Nada é zero. Nada é sofrimento. Nada é lágrimas. Nada é depressão. Nada é olhar o firmamento e perguntar a Deus porquê? E o mais triste de tudo isto é que esta gente não tem a mínima possibilidade de reconstruir sem ajuda estatal. As autoridades dizem todos os anos que vão ajudar, que vão financiar, que vão reconstruir, mas há vítimas dos incêndios que estão há seis anos à espera de um euro vindo da oficialidade.

Neste Portugal interior, chame-se Gerês, Castelo Branco, Cascais ou Ourique é precisamente onde seria obrigatório existirem meios organizacionais que evitassem os fogos. Os bombeiros, que lutam até à morte, debaixo de um calor abrasador, queixam-se que os meios mecânicos não são suficientes para realizarem um trabalho profícuo. Afirmam à boca cheia que se gastaram milhões de euros na compra de aviões que estão abandonados por falta de peças. Os terrenos continuam a não ser limpos de modo a diminuir substancialmente o combustível acumulado. Não se abrem caminhos no meio das florestas de modo a que os camiões dos bombeiros possam passar e evitar que as chamas passem de um lado para o outro. Os especialistas nesta matéria opinam na televisão das mais diferentes formas. Para uns os fogos são devido a isto, aquilo e aqueloutro. Para outros, idem, idem, aspas, aspas.

Quem não aguenta mais são as populações que andam de balde na mão a tentar apagar os fogos que chegam junto das suas casas. O pânico destes milhares de atingidos é constante e chega a sangrar ou a matar. Os incêndios não queimam, matam.

E um grande número de incêndios tem origem em mão criminosa. Os pirómanos são aos montes por todo o país. Pelo menos, 60 pessoas foram detidas este ano pelo crime de incêndio florestal. E a GNR e a Polícia Judiciária já identificaram 117 indivíduos por fogo posto. Mesmo assim, a vigilância destas instituições e da Força Aérea não tem sido suficiente para que os pirómanos actuem a seu bel-prazer. Alguns destes incendiários têm sido presentes a juízes e vão em liberdade. Os pirómanos sabem que têm aliados, tais como, o vento e o imenso calor que se tem feito sentir no país.

O território está em perigo constante dos que por várias razões incendeiam as nossas florestas. Há quem afirme que muitos são pagos para que no final a madeira queimada possa servir para negócios chorudos. Neste mês de Agosto chegam a Portugal milhares de emigrantes que vêm de férias e muitos deles passam o seu período de descanso a ajudar os bombeiros no combate aos incêndios e a verem as suas propriedades a arder. Assistimos a campanhas de sensibilização para que as populações tenham o máximo cuidado, que não queimem nada, que não operem máquinas agrícolas junto do mato, que limpem os terrenos à volta das casas. Campanhas essas, que vão por água abaixo porque os pirómanos rebentam com qualquer tipo de campanha de sensibilização.

Os apelos ao comportamento das populações não servem para nada quando temos criminosos no terreno. Até o incrível aconteceu: dois elementos do Corpo de Bombeiros de Caneças, em Odivelas, com idade de 27 e 19 anos, foram detidos pela Judiciária por crimes de incêndio, depois de terem sido apurados indícios de que já este mês atearam fogos florestais na área de intervenção da sua corporação.

Ficaram em prisão preventiva a aguardar julgamento. Imaginem que o objectivo destes bombeiros-pirómanos era para dar trabalho à corporação onde os dois exercem funções, e há suspeitas de que, para atearem as chamas utilizaram inclusive uma viatura dos bombeiros em que se faziam transportar. Parece mentira que os próprios bombeiros façam parte do grupo de pirómanos. Infelizmente, no meio desta tragédia nacional, um comandante de uma corporação de bombeiros transmitiu-nos que: “há muitos negócios chorudos no meio desta tristeza toda…”.