Bairros | Televisão do Interior promove ruas de Macau em programa

A Mango TV, estação televisiva do Interior da China, irá apresentar programa intitulado “Tour Maravilhoso em Macau – Episódio das Ruas”, anunciou ontem o Governo. O programa, com estreia marcada para a próxima terça-feira, está dividido em 12 episódios consecutivos que serão transmitidos às terças e quartas-feiras na plataforma Mango TV, entre 15 de Agosto a 20 de Setembro.

A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) indicou que a iniciativa “se destina atrair os visitantes durante a época alta do turismo nas férias de Verão e a ocasião da Semana Dourada pelo 1 de Outubro, ajudando a aumentar a visibilidade das pequenas e médias empresas de Macau e atrair mais clientes”.

Em destaque vão estar as características gastronómicas e de oportunidades de divertimento nos bairros comunitários de Macau, nomeadamente na “Zona Norte, Fai Chi Kei, Freguesia de São Lázaro, Rua dos Ervanários, Bairro de San Kio, Zona do Património Mundial da Rua da Praia do Manduco, Bairro da Horta da Mitra, Rua Cinco de Outubro, Rua da Felicidade e Rua da Alfândega, Zona da Praia Grande e Praia do Bom Parto, Taipa e Coloane”.