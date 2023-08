Concerto | Suede ao vivo em Macau em Novembro

A banda britânica Suede será cabeça de cartaz do KoolTai Macao Music Fest, que está programado para os dias 11 e 12 de Novembro. Ainda com pouca informação disponível, como preço de bilhetes e local, a primeira levada de artistas inclui a cantora taiwanesa Joanna Wang, a brasileira Lisa Ono, os Per Se de Hong Kong e a banda local Scamper

Na terça-feira, os Suede confirmaram na sua página oficial de Facebook, e contas de várias redes sociais, que vão dar um concerto em Macau em Novembro. “Os Suede têm o prazer de anunciar que vão estar no Kooltai Macao Music Festival, que acontecerá em Macao Cotai, China, nos dias 11 e 12 de Novembro de 2023”, pouco mais se sabe do enigmático festival, além de um site oficial e contas no Facebook e Instagram. Aí, não é indicado o local onde se realizará o festival, nem os preços dos bilhetes, mas são anunciados mais bandas e a promessa de que mais artistas se seguirão.

Para já, além da banda britânica, o cartaz inclui a cantora e compositora taiwanesa Joanna Wang, a brasileira Lisa Ono, o duo de pop-rock Per Se e a banda de Macau Scamper.

Apesar das incertezas que ainda pairam sobre o evento, a vinda de Suede a Macau marcará o retorno de um grande nome da música pop mundial das últimas décadas ao cartaz cultural da cidade, há muito quase exclusivamente composto por artistas e bandas chinesas e asiáticas.

Formados em 1989, em Londres, a banda de Brett Anderson e companhia acabaria por lançar em 1993 o disco de estreia “Suede” que lhes valeu logo um público leal e aclamação crítica, de onde saíram singles como “Animal Nitrate”, “So Young” e “The Drowners”.

Porém, foi três anos depois que os Suede, com o álbum “Coming Up”, atingiriam o estrelato, com singles como “Beautiful Ones”, “Lazy”, “Filmstar” e “Trash”. “Coming Up” acabaria de não só tornar a banda britânica num sucesso à escala mundial como orientar o som e estilo dos Suede para áreas mais glam rock, a evocar imagens e conceitos sonoros de Roxy Music, T-Rex e David Bowie.

Com o primeiro disco a celebrar 30 anos do seu lançamento, os Suede chegam a Macau pela primeira vez depois de várias passagens por Hong Kong. Na bagagem trazem nove discos, o último lançado no ano passado (Autofiction) marcando mais uma viragem na evolução dos Suede para sonoridades mais orquestrais e cinematográficas.

Brasil japonês

Lisa Ono é outro dos destaques na primeira leva de artistas do KoolTai Macao Music Fest. A cantora, compositora e violinista brasileira, nascida em São Paulo numa família de origem japonesa, acabou por se tornar numa espécie de embaixatriz não oficial da bossa nova e música popular brasileira no Japão.

Apesar de só ter vivido no Brasil até aos 10 anos de idade, Lisa Ono tem uma longa carreira discográfica, em que a larga maioria dos discos são cantados em português.

Joanna Wang é o nome que se segue na lista de artistas apresentados pela empresa que organiza o festival. A cantora e compositora taiwanesa, que actuou em Macau há 10 anos no Rota das Letras, é conhecida pela sua poderosa presença de palco, dona de uma voz descontraída e cavernosa.

Nascida em Taipé, Joanna Wang cresceu em Los Angeles e aos 16 anos abandonou os estudos para mergulhar a fundo no mundo da música, rumo natural para quem sempre esteve a vida toda rodeada por discos e artistas, uma vez que o seu pai é produtor musical.

Joanna Wang teve um baptismo de fogo em termos discográficos, lançando em 2008 um álbum duplo, “Start from Here”, que lhe iria imprimir um rótulo inicial de cantora de jazz, valendo-lhe comparações a outras vozes como Astrud Gilberto e Diana Krall. O disco de estreia, cantado em inglês e mandarim foi um sucesso asiático, vendendo mais de 200 mil exemplares.

Apesar da curta carreira, Joanna Wang tem uma discografia vasta para uma artista de 35 anos, contando já com 11 discos.

Música local

Finalmente, o cartaz do KoolTai Macao Music Fest apresenta um duo de Hong Kong e uma banda de Macau. Os Per Se, oriundos da região vizinha, são constituídos por Stephen Mok na guitarra e Sandy Ip nos teclados. A banda descreve a sua sonoridade como “pop poético”, com músicas cantadas em cantonês e inglês. Antes de formarem os Per Se, Stephen Mok e Sandy Ip estudaram música clássica e tocaram numa banda de punk rock, até descobrirem um formato de composição que começa com um tema, uma ideia, antes de haver som.

Finalmente, os Scamper são uma banda de pop-punk de Macau que tem feito parte de várias edições do festival Hush e chegaram a fazer a primeira parte do concerto de Linking Park quando a banda norte-americana actuou em Macau, em 2009.

O HM contactou a organização do festival para tentar perceber em que local se irá realizar o evento, mas até ao fecho desta edição não recebeu resposta.