Turismo comunitário | Candidaturas a apoios começam hoje

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) começa hoje a receber candidaturas para a concessão de apoio financeiro para dinamização do turismo comunitário nas secções “Viajar por Macau”, “Sabores de Macau”, onde se faz promoção gastronómica, e “Diversões na Orla Costeira”, que aposta no turismo marítimo.

As candidaturas decorrem até ao dia 11 de Setembro e visam apoiar associações locais no desenvolvimento de programas e actividades que consigam atrair turistas para os locais menos visitados do território, além de se promoverem “novas ideias” nesta área, a fim de “proporcionar experiências turísticas ricas e inovadoras”. A ideia é financiar actividades para o próximo ano.

A DST espera que os candidatos apresentem propostas no âmbito do conceito de “Turismo+”, que incluam “experiências de passeios costeiros, actividades de cultura gastronómica e vinhos, ou ainda projectos de extensão de eventos turísticos de marca”. Prevê-se que, no próximo ano, as actividades venham a atrair a participação de cerca de dois milhões de pessoas, estando envolvidos cerca de três mil estabelecimentos comerciais.

Relativamente a este ano, o programa de turismo comunitário atraiu entre Abril e Junho 480 mil visitantes, num total de 40 actividades, que visitaram 332 estabelecimentos comerciais dos bairros comunitários, “impulsionando o consumo”.