IC | Governo planeia fechar Rua da Felicidade ao trânsito

O Instituto Cultural (IC) tem um plano para fechar ao trânsito o Bairro da Rua da Felicidade, de acordo com um projecto apresentado ontem, numa reunião do Conselho Consultivo para o Desenvolvimento Cultural. A iniciativa surge depois de no início do ano o encerramento temporário do trânsito da Avenida de Almeida Ribeiro ter sido considerado um sucesso.

Segundo o canal chinês da Rádio Macau, o objectivo do Governo passa por criar condições para fixar, preferencialmente em regime de permanência, uma zona pedonal que atraia mais residentes e turistas para aquela zona e contribuir para a revitalização e recuperação de mais um bairro antigo da cidade.

Após a apresentação da proposta, Deland Leong Wai Man garantiu que o projecto teve o “parecer favorável” dos membros do Conselho Consultivo para o Desenvolvimento Cultural.

De acordo com a mesma fonte, a responsável também assinalou que a zona – composta pelas ruas da Felicidade e Matapau e as travessas do Mastro, do Auto Novo e de Hó Lo Quai – deverá ser encerrada à circulação automóvel durante todo o dia, funcionando em regime de trânsito condicionado durante a madrugada e parte da manhã.

Antes da actividade arrancar, o Governo garante que vão ser feitas “negociações e auscultações à população do bairro”. No entanto, a presidente do IC afirmou que, nesta altura, os moradores mostraram “abertura” para que o projecto avance.