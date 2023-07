Taipa | Intervenção policial em despejo da povoação de Cheok Ka

O bairro clandestino da povoação de Cheok Ka, na Taipa, foi palco de uma acção de despejo de larga escala, depois de a empresa proprietária do terreno ter vencido uma batalha judicial. O bairro foi cercado pelas autoridades, com agentes antimotim a entrarem na povoação. Moradores exigem compensação

Na manhã de sexta-feira, foi montado um grande aparato policial no bairro clandestino da povoação de Cheok Ka, entre o caminho das Hortas e a Avenida Dr. Sun Yat Sen, no coração da Taipa. A intervenção teve como objectivo cumprir a ordem judicial que determinou que os moradores da povoação deveriam desocupar e devolver o terreno à proprietária do terreno, a Companhia de Investimento e Desenvolvimento Continental Ocean.

A intervenção começou às 10h da manhã de sexta-feira, com a presença no local de oficiais de justiça, acompanhados por elementos da Polícia Judiciária, Corpo de Polícia de Segurança Pública, Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, Instituto de Habitação, Instituto de Acção Social, Instituto para os Assuntos Municipais e Corpo de Bombeiros.

A circulação de veículos à entrada da povoação também foi controlada, com as vias rodoviárias e os acessos para pedestres a serem cortadas. Além disso, foram desmanteladas construções de madeira, com camiões a saírem do local carregados com material extraído.

Apesar de as autoridades não terem confirmado, o jornal Ou Mun refere que alguns moradores recusaram abandonar o local e que agentes do CPSP foram chamados a intervir e que, por volta do meio-dia, alguns moradores saíram do bairro transportados por ambulâncias. Não foi revelado a intervenção do Corpo de Bombeiros se ficou a dever a ferimentos ou indisposição física.

Por volta das 13h, um contingente alargado de agentes policiais, equipados com escudos e farda antimotim, entraram no bairro à medida que ambulâncias entravam e saíam.

Cerca de uma hora depois, quase duas dezenas de trabalhadores não-residentes, presumivelmente moradores da povoação de Cheok Ka, acorreram ao local, depois de terem sido notificados enquanto trabalhavam, para recolher bens pessoais.

Depois de identificados, os moradores foram, um a um e acompanhados por agentes policiais, chamados a levantar do local os bens pessoais.

Viver nas margens

Uma moradora que não se quis identificar, ou ser fotografada, afirmou ao jornal Ou Mun ter sido apanhada de surpresa com a acção de despejo.

Após quatro décadas a residir na povoação de Cheok Ka, a execução da ordem judicial chegou numa altura em que a residente partilhava casa com seis familiares. Para já, a moradora tem esperanças que o proprietário, ou o Governo, compense os residentes do bairro com casas novas.

No dia da intervenção, já o bairro clandestino estava cercado com barreiras físicas e contingente policial, o Tribunal Judicial de Base emitiu um comunicado a indicar que, depois de julgamentos nas três instâncias, o Tribunal da Última Instância (TUI) proferiu decisão final em 8 de Junho de 2022, que confirmou definitivamente a sentença do Tribunal Judicial de Base, no sentido de julgar procedente o pedido da autora de reconhecimento do seu direito de propriedade sobre o terreno, e de condenar os réus a devolver o referido terreno à autora no prazo de seis meses.

Cinco acolhidos

O Instituto de Acção Social (IAS) providenciou acolhimento temporário para cinco moradores da povoação de Cheok Ka, logo na sexta-feira, após a acção de despejo. Nas próximas duas semanas, os responsáveis do IAS vão avaliar as necessidades sociais das pessoas acolhidas, assim como a sua situação económica, indicou ontem o canal chinês da Rádio Macau. O IAS destacou para a acção de despejo seis profissionais para prestar apoio psicológico e um supervisor que ficou no local o dia inteiro para acalmar os moradores e responder às suas necessidades emocionais.