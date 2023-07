DST | Visitantes diários podem chegar aos 80 mil

A directora dos Serviços de Turismo (DST), Maria Helena de Senna Fernandes, acredita que o número de visitantes em Julho vai trazer notícias positivas para o território. As declarações foram citadas pelo canal chinês da Rádio Macau, e Maria Helena de Senna Fernandes afirmou que o número deverá rondar as 80 mil entradas de turistas por dia.

Ao mesmo tempo, a directora DST informou que a taxa de ocupação hoteleira na semana passada rondou os 90 por cento. Em relação aos primeiros seis meses do ano, a entrada de turistas vindos de Hong Kong alcançou o nível de 90 por cento dos valores registados antes da pandemia. Segundo os dados oficiais, em Junho chegaram a Macau 2.209.662 visitantes, no que foi uma média superior a 73 mil entradas por dia.

O número representou um acréscimo de 480,5 por cento, em termos anuais, o que não é uma surpresa uma vez que no ano passado a circulação enfrentava várias restrições, principalmente para quem vinha da RAEHK ou do resto do mundo, à excepção do Interior.