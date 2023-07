Sands China | Lucro de 187 milhões no segundo trimestre

A concessionária dos hotéis e casinos Venetian, Parisian e Londoner voltou a registar lucros, acompanhando a recuperação do turismo. O presidente e director executivo da Las Vegas Sands, Robert Goldstein, fala de uma recuperação nos sectores do jogo e não jogo

A operadora de jogo em Macau Sands China anunciou um lucro de 187 milhões de dólares americanos no segundo trimestre. Os resultados foram apresentados ontem, através de um comunicado. Em igual período de 2022, a operadora registara um prejuízo de 422 milhões de dólares.

O EBIDTA (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) ajustado foi de 541 milhões de dólares no segundo trimestre do ano.

A empresa tinha registado perdas de 110 milhões de dólares no EBIDTA ajustado entre Abril e Junho de 2022, de acordo com um comunicado divulgado ontem pela bolsa de valores de Hong Kong.

O presidente e director executivo da Las Vegas Sands, Robert Goldstein, destacou “a recuperação em curso em todos os segmentos de jogo e não jogo” durante o trimestre, no território, salientando que a “solidez financeira” do grupo “apoia os programas de investimento e despesas de capital em curso” em Macau e em Singapura.

No primeiro trimestre deste ano, a Sands China tinha anunciado um prejuízo de 10 milhões de dólares, menos 97 por cento do que no período homólogo, embora as receitas tenham mais do que duplicado em comparação com os primeiros três meses de 2022, atingindo 1,27 mil milhões de dólares.

Recuperação global

Macau recebeu 11,6 milhões de visitantes, no primeiro semestre do ano. O número representa mais 236,1 por cento face ao mesmo mês do ano passado, mas ainda assim quase metade em relação ao primeiro semestre de 2019, de acordo com dados oficiais.

Em Junho, as receitas do jogo em Macau atingiram 15,21 mil milhões de patacas, no segundo valor mais alto do ano, e mais 513,9 por cento em relação ao mesmo mês de 2022.

Ainda assim, aquele valor foi menor do que o alcançado em Junho de 2019, antes da pandemia da covid-19: 23,8 mil milhões de patacas.

Macau, que à semelhança da China seguiu a política ‘zero covid’, anunciou em meados de Dezembro o cancelamento gradual da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

A região administrativa especial chinesa reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, a 8 de Janeiro.