Índia | Modi condena agressões a mulheres forçadas a desfilar nuas

O primeiro-ministro indiano quebrou mais de dois meses de silêncio sobre os confrontos étnicos mortais no nordeste da Índia, dizendo que as agressões a duas mulheres forçadas a desfilar nuas por uma multidão no estado de Manipur eram imperdoáveis.

Um vídeo dos ataques provocou uma indignação massiva e tornou-se viral na quarta-feira, apesar de a Internet ter sido amplamente bloqueada e de ter sido travado o acesso aos jornalistas. As imagens mostram duas mulheres nuas cercadas por dezenas de rapazes, que lhes apalpam os órgãos genitais e as arrastam para um campo.

“Os culpados não serão poupados. O que aconteceu com as filhas de Manipur nunca pode ser perdoado”, disse Narenda Modi aos jornalistas, antes de uma sessão parlamentar, naquele que foi o seu primeiro comentário público sobre o conflito em Manipur desde que os confrontos começaram, em Maio passado.

O chefe do governo de Manipur, Biren Singh, disse ontem, por sua vez, no Twitter, que “a polícia entrou em acção e fez a primeira detenção hoje (ontem) de manhã”.

“Uma investigação minuciosa está em andamento e garantiremos que serão tomadas medidas contra todos os perpetradores, incluindo a possibilidade de pena capital. Na nossa sociedade não há lugar para actos hediondos”, disse Singh.

Revolta total

O incidente suscitou uma onda de indignação, tanto entre partidos políticos e organizações da sociedade civil, como no mais alto órgão judicial do país.

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, D.Y. Chandrachud, afirmou ontem que o incidente é “simplesmente inaceitável” e que o tribunal vai agir “se o Governo não o fizer”, segundo declarações recolhidas pelo jornal Indian Express.

De acordo com a polícia de Manipur, o incidente ocorreu no dia 4 de Maio, no distrito de Thoubal, e as duas mulheres forçadas a desfilar nuas pertencem à comunidade tribal Kuki-Zomi, segundo um comunicado do Fórum de Líderes Tribais Indígenas (ITLF).

Aquele estado do nordeste foi invadido por uma onda de violência étnica, que eclodiu a 3 de Maio, quando uma marcha de jovens de maioria Kukis, tribos concentradas principalmente em áreas montanhosas, protestou contra um pedido judicial para classificar a maioria Meitei, que reside no vale do estado, como “tribais”, condição que lhes permitiria espalhar-se pelas montanhas e ter acesso a postos do governo.

A situação deu origem a um conflito entre os dois grupos tribais, que provocou 142 mortos, segundo dados do governo. Mais de 50.000 pessoas foram deslocadas pela violência e, até o momento, os esforços das autoridades para mediar o conflito não foram suficientes para acabar com os confrontos.