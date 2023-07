Clima | Kerry garante que EUA não pretendem impor soluções à China

O enviado do governo do Presidente Joe Biden para os assuntos do clima, John Kerry, garantiu quarta-feira que os EUA não pretendem impôr qualquer solução para a ruptura climática à China.

As declarações de Kerry foram feitas depois de o Presidente chinês, Xi Jinping, ter declarado que a China vai tomar as suas próprias decisões quanto à forma de responder ao aquecimento global do planeta.

Na China desde domingo para retomar o diálogo sino-norte-americano a propósito dos assuntos climáticos, John Kerry afirmou na quarta-feira que ele e a sua equipa tinham tido “reuniões extremamente calorosas e produtivas” com altos responsáveis chineses.

Durante a presença de Kerry em Pequim, Xi pronunciou um discurso sobre o ambiente. “Devemos tomar as nossas próprias decisões sobre o caminho, os métodos, o ritmo e a intensidade com a qual os devemos concretizar. Ninguém pode esperar que pode exercer uma qualquer influência sobre nós”, afirmou, citado pela agência noticiosa oficial Xinhua.

Questionado a este propósito durante uma teleconferência com jornalistas, Kerry respondeu: “Não impomos nada a ninguém. Seguimos a ciência. Não há política nem ideologia no que fazemos”, acrescentou.

O enviado norte-americano reuniu-se com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e o seu homólogo, Xie Zhenhua. “Nenhum dos dirigentes com quem reuni sugeriu que haveria uma qualquer razão pela qual não nos devêssemos coordenar, com respeito mútuo”, acrescentou.