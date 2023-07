Arte Macau | Exposição de Hsiao Chin para ver na próxima semana

O trabalho de Hsiao Chin, um dos nomes mais reputados do abstraccionismo na China, pode ser visto em Macau no MGM Cotai a partir da próxima sexta-feira, com curadoria de Calvin Hui. “Para o infinito e mais além: A arte de Hsiao Chin” revela um trabalho artístico ligado à tecnologia

Conhecido como uma das figuras mais importantes da arte abstracta chinesa na actualidade, Hsiao Chin estará representado, a partir da próxima sexta-feira, na exposição patente no MGM Cotai, intitulada “Para o infinito e mais além: A arte de Hsiao Chin”. Esta conta com curadoria de Calvin Hui e insere-se na iniciativa “Arte Macau: Bieanl Internacional de Arte de Macau 2023”, promovida pelo Instituto Cultural (IC) que percorre vários pontos da cidade com exposições e iniciativas culturais.

Segundo uma nota do MGM, esta mostra apresenta um “conceito revolucionário” que mistura arte com tecnologia e entretenimento, introduzindo as obras de arte de Hsiao Chin em oito zonas diferentes. Desta forma, “os visitantes poderão experimentar uma energia infinita e [ver de perto] o universo artístico de Hsiao Chin através das suas criações, capazes de inspirar gerações futuras”, criando uma atmosfera “para o infinito e mais além”, expressão que dá nome à mostra.

Considerado um dos mais importantes artistas chineses dos últimos anos, Hsiao Chin mostrou trabalhos inspirados “na cultura chinesa tradicional misturada com a filosofia chinesa, criando um estilo artístico único que difere da arte abstracta ocidental”.

Para a MGM, acolher esta exposição representa uma oportunidade de “criar, em Macau, uma plataforma de intercâmbio do turismo cultural”, além de desenvolver o conceito de “Turismo+”, proposto pelo Governo.

Além-fronteiras

Nascido na cidade de Xangai em 1935, é considerado pioneiro na arte moderna abstracta na China, estando as suas obras incluídas nas colecções dos principais museus de todo o mundo, nomeadamente o Museu de Arte Metropolitana de Nova Iorque, o Museu M+ de Hong Kong, a Galeria Nacional de Roma ou o Museu Song, em Pequim, entre outros.

Hsiao Chin embrenhou-se no estudo da cultura chinesa tradicional, bem como nas filosofias ocidentais, a partir de meados da década de 50, começando, aí, a explorar o abstraccionismo artístico a partir do conceito de “Espírito Oriental”, ou seja, a busca por uma espiritualidade oriental e uma expressão artística moderna.

Em 1955, Hsiao Chin criou o grupo artístico Ton Fan, o primeiro grupo de arte moderna chinesa do pós-guerra. No ano seguinte, o artista chinês começou a viajar pela América e Europa, tendo vivido durante várias décadas em Milão, Itália. Essas viagens revelaram-se fundamentais para a sua formação como artista. Por volta dos anos 60, Hsiao Chin começou a interessar-se por correntes taoístas, entre outras, inspirando-se nas ideias de Lao Tzu e Chuang Tzu.