Talim | Baleia deu à costa no sul da China. Vietname em alerta

Se em Macau o tufão Talim passou sem fazer grandes estragos, o mesmo não se pode dizer de outras regiões do sudeste asiático. Na província de Guangdong, na segunda-feira, vários veículos foram esmagados pela força das águas e até uma baleia deu à costa. No Vietname, milhares de pessoas tiveram de deixar as suas casas antes da chegada do tufão. Nas Filipinas, espera-se um ciclone tropical nos próximos dias

O tufão Talim deixou um rasto de destruição em algumas regiões da Ásia, apesar de, em Macau, a tempestade ter passado quase despercebida, tirando as habituais inundações nas zonas baixas da cidade, como é o caso do Porto Interior, que obrigaram a acções de prevenção da parte dos serviços de protecção civil.

No entanto, na província de Guangdong os sinais da passagem do Talim por estes dias foram bem mais evidentes, tendo-se registado, segundo a Reuters, árvores caídas sobre viaturas em circulação e pessoas a cair nas ruas movidas pela força do vento. Nas redes sociais foram divulgados vários vídeos de situações insólitas ocorridas esta segunda-feira, nomeadamente imagens de uma arca frigorífica cheia de gelados a flutuar e de uma baleia que deu à costa.

O Talim foi o primeiro tufão a atingir a China este ano. Chegou a Guangdong na segunda-feira à noite, tendo-se progressivamente tornado mais fraco e transformado em tempestade tropical. Durante a madrugada de ontem, foi-se deslocando para o Golfo de Beibu, tendo atingido novamente terra e feito depois uma movimentação para a região sul de Guangxi.

Segundo informações da Administração Meteorológica da China, o vento atingiu a velocidade de cerca de 138 quilómetros por hora perto das 10 horas da manhã de ontem. Ainda na província de Guangdong, os bombeiros resgataram passageiros presos em veículos por ramos de árvores caídos, tendo ajudado a desobstruir estradas com o intuito de assegurar a segurança dos condutores.

Uma vez que o Talim atingiu zonas costeiras, muitas delas destinos turísticos, como é o caso de Hainão, foram feitas alterações nos habituais percursos de barco e cancelados cerca de 160 voos nos Aeroportos Internacionais de Meilan e Qionghai Boao, ambos em Hainão. Por sua vez, foram canceladas na segunda-feira várias viagens de comboio que habitualmente operam entre a província de Guangdong e Hainão, sobretudo os comboios de alta velocidade entre Guangzhou e Shenzhen. Também na cidade vizinha de Zhuhai foram cancelados vários voos.

O perigo, no sul da China, parece já ter passado, mas a tempestade deixou ainda um rasto de mau tempo, com a ocorrência de chuvas e ventos fortes até às oito da manhã de ontem nas regiões de Guangdong, Guangxi, Fujian, Hunan, Guizhou and Yunnan.

Perigo a sul

O Talim deslocou-se, entretanto, para a zona noroeste do Vietname, devendo chegar a terra na manhã de hoje, o que já obrigou à evacuação de cerca de 30 mil pessoas das suas casas, situadas nas províncias de Quang Ninh, Thai Binh e Nam Dinh. Nestas regiões, as autoridades proibiram ontem a saída de barcos de pesca e suspenderam os serviços dos navios de passageiros, de acordo com o portal de notícias Vietnam+.

Os serviços de emergência disseram esperar que o Talim provoque grandes inundações em diferentes áreas da região norte devido à forte precipitação provocada pelo tufão, um dos mais fortes a atingir o norte do Vietname nos últimos anos. As fortes chuvas também acarretam o risco de aluimentos de terras, alertaram.

Segundo a Aljazeera, o comité de resposta a desastres do Vietname adiantou, num comunicado online divulgado na segunda-feira, que o Talim “pode ser um dos maiores [tufões] a atingir o Golfo de Tonkin nos anos mais recentes”. Vários turistas foram alertados para alterarem os seus percursos e deixarem as ilhas do país, enquanto as companhias aéreas se viram obrigadas a alterar alguns voos para dar resposta a esta situação. Por sua vez, o primeiro-ministro vietnamita, Minh Chinh, apelou às autoridades de protecção civil para se prepararem de imediato para “trabalhos de busca e salvamento”.

Segundo uma mensagem divulgada pela embaixada norte-americana em Hanói, o Talim deverá atingir terra vietnamita na manhã de hoje entre as regiões de Hai Phong e Quang Ninh, prevendo-se a ocorrência de ventos e chuvas fortes, com risco de inundações e deslizamentos de terras mais concretamente nas províncias da zona noroeste do país, nomeadamente Lang Son, Cao Bang, Ha Giang, Lao Cai e Yen Bai.

“Egay” ou não?

Nas Filipinas, a tempestade passou perto da região de Luzon, mas as autoridades esperam, desde ontem, a ocorrência de uma nova tempestade dentro de 24 a 48 horas devido à formação de uma zona de baixa pressão perto da zona de Mindanao, sobre os mares a leste do país.

Segundo um comunicado emitido ontem pelo Observatório de Hong Kong, esta área de baixa pressão “deverá transformar-se num ciclone tropical, entrando na parte norte do Mar da China Meridional no início da próxima semana, podendo intensificar-se para um ciclone tropical mais forte, aproximando-se da costa do sul da China”, sendo, no entanto, ainda incerto o movimento que esta zona de baixa pressão deverá tomar. Caso evolua para um ciclone tropical, este ganhará o nome de “Egay” que, a acontecer, será a quinta tempestade a atingir o país este ano, e a segunda só este mês. Dados divulgadas pela PEGASA referem que a possível tempestade não deverá atingir directamente o país, provocando apenas fortes chuvas em algumas regiões.

Dois canais de YouTube com milhares de seguidores nas Filipinas divulgaram falsas informações sobre a chegada de um novo super tufão de nome “Egay”, que deveria atingir directamente a região de Luzon, o que obrigou o portal de notícias Rappler a realizar uma verificação de factos. O Rappler cita informações divulgadas pela PAGASA às quatro da manhã desta segunda-feira, que referem apenas a monitorização de uma zona de baixa pressão a 810 quilómetros de Mindanau.

O primeiro do ano

O Talim foi o primeiro tufão a atingir Macau este ano, além de ter sido a primeira tempestade que obrigou as autoridades a içar o sinal 8 de tempestade tropical, panorama que se arrastou por 14 horas. Ontem, todos os sinais de tempestade foram cancelados às 10h30. Em jeito de balanço, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) apontam que, com o sinal 8 içado, o Talim foi-se movendo para noroeste “de forma estável”, mantendo uma distância que variou entre 200 e 250 quilómetros de Macau. Registaram-se ventos fortes e um período prolongado de chuva forte, tendo-se registado inundações onde a água atingiu o nível máximo de 0,33 metros na Estação Provisória de Monitorização do Nível da Água no Porto Interior.

SMG | Possível tufão severo ou superior nos próximos dias

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) emitiram ontem uma nota onde dão conta da existência de uma “área de baixa pressão que se encontra no noroeste do Oceano Pacífico”, existindo uma “grande possibilidade de se transformar numa tempestade tropical nos próximos dias”, podendo elevar-se à categoria “de tufão severo ou superior”, embora a zona de baixa pressão continue “muito distante de Macau”. “Tendo em conta diversos modelos de previsões numéricas, ainda existem grandes divergências na trajectória potencial para o futuro”, acrescentam os serviços, que prometem “acompanhar de perto a evolução” da zona de baixa pressão. Também o Observatório de Hong Kong espera a chegada ao território de “um forte ciclone tropical” na próxima semana. Citado pelo South China Morning Post, David Lam Hok-yin, responsável científico sénior do Observatório, disse que “a área de baixa pressão que se encontra actualmente sobre os mares na zona leste das Filipinas deverá transformar-se num ciclone tropical”, sendo que “o potencial ciclone tropical poderá ser forte, atingindo a força de um tufão, ou [algo] superior. No entanto, David Lam adiantou que é ainda cedo para fazer mais previsões quanto ao percurso exacto que a tempestade vai tomar, esperando-se apenas que entre na parte norte do Mar do Sul da China “no início da próxima semana”, com a ocorrência de ventos e chuvas fortes na região.