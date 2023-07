Tabaco | Quase 148 mil inspecções em meio ano

Desde o início do ano, até ao passado dia 30 de Junho, os “Serviços de Saúde realizaram 147.900 inspecções a estabelecimentos, o que representa uma média diária de mais de 800 inspecções”, afirmaram ontem os Serviços de Saúde em comunicado.

Durante a primeira metade 2023, as autoridades procederam a um total de 1.550 acusações, das quais 1.532 foram referentes a pessoas identificadas a fumar em locais proibidos, 15 foram de venda de produtos de tabaco com rotulagem que não está em conformidade com os requisitos previsos na lei, dois casos de venda ilegal de produtos do tabaco em prateleiras e um caso de venda ilegal de cigarros electrónicos.

Quanto ao tipo de estabelecimentos com maior número de infracções, as autoridades verificaram 20,1 por cento dos casos em estabelecimentos de comidas e bebidas, enquanto os centros comerciais totalizaram 8,8 por cento das infracções registadas.

Os Serviços de Saúde indicaram também que nos primeiros seis meses do ano, a linha aberta sobre o controlo do tabagismo recebeu 590 chamadas telefónicas, das quais 294 para pedidos de esclarecimentos e 284 foram motivadas por queixas de cidadãos.