DSEDJ | Estudo aponta que jovens são “altamente patriotas”

Os jovens de Macau são “altamente patriotas”. É esta a conclusão que a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) destaca do Estudo Social dos Indicadores sobre a Juventude em Macau de 2022, encomendado ao Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau.

“Em termos de valores, o nível de sentimento patriótico global dos jovens inquiridos tende a ser elevado, com uma tendência para reconhecerem e respeitarem o sistema e a cultura do seu país e para atribuírem a importância ao desenvolvimento do país”, pode ler-se nas conclusões.

Numa escala em que a pontuação máxima são 5 pontos, o resultado geral do reconhecimento do patriotismo pelos jovens foi de 3,99 pontos.

As conclusões apontam também que quanto mais jovens, maior é o reconhecimento do sentimento nacionalista. Por outro lado, os desempregados têm menos ligação com o poder instalado.

“Entre os inquiridos de diferentes faixas etárias, os que se encontram em situação de aprendizagem obtiveram a pontuação média mais elevada do sentimento patriótico (4,03 pontos), seguidos de outros grupos, por ordem descendente, em exercício de actividade profissional (3,98 pontos), trabalhadores-estudantes (3,98 pontos) e desempregados (3,78 pontos)”, foi explicados nas conclusões.

O estudo teve como população alvo os jovens com idades entre os 13 e os 35 anos, e foi feito através de questionários electrónicos, complementados por questionários em papel e ainda entrevistas de ruas. A amostra correspondeu a 2.376 questionários válidos.

Pratos nacionalistas

Os resultados indicaram também que a área patriota de maior interesse dos jovens é a gastronomia e que o principal meio de consumo de informação é a Internet.

Face a estas conclusões, o estudo sugere uma maior aposta na gastronomia e informação online, de forma a que se continue a promover o nacionalismo no território e construa uma “confiança cultural”.

“Uma vez que a cultura gastronómica é uma categoria de interesse comum para todas as faixas etárias, pode-se considerar aproveitar a cultura gastronómica como uma base, combinada com outros temas e elementos culturais, para aumentar o interesse dos jovens pela aprendizagem, reforçar a compreensão, respeito e amor dos mesmos pelo seu próprio país e cultura e construir uma confiança cultural”, é sugerido.

No mesmo sentido é recomendado que seja disponibilizada cada vez mais informação sobre o Interior aos jovens, assim como “mais oportunidades de emprego, estágio, formação e intercâmbio para ajudar os jovens a integrarem-se no desenvolvimento do país”, através da Grande Baía e da Zona de Cooperação Aprofundada.