Seul | Novas sanções contra financiadores de armamento de Pyongyang

O Governo sul-coreano aprovou ontem novas sanções contra indivíduos e entidades que ajudam a financiar o programa de armas de destruição em massa da Coreia do Norte.

A nova ronda de sanções contempla duas pessoas: Choi Chon-gon, um cidadão sul-coreano naturalizado russo, e So Myong, representante na cidade russa de Vladivostok de um banco norte-coreano, informou, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Choi fundou na Mongólia a empresa Hanne Ulaan – uma das duas entidades sancionadas – com o objectivo de escapar às sanções internacionais e obter financiamento para o programa de armamento do regime, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

Por sua vez, So criou a Epsilon, outra empresa penalizada por Seul desde ontem, criada em conjunto com Choi, e “que permanece actualmente operacional”, de acordo com o ministério sul-coreano.

Este pacote de sanções é o nono aprovado pelo Governo do conservador Yoon Suk-yeol desde que chegou ao poder, em Maio de 2022. Um total de 45 indivíduos e 47 organizações foram desde então incluídos na lista de entidades castigadas por Seul.