Viagem pela gastronomia moçambicana no Artyzen Grand Lapa

O Artyzen Grand Lapa Macau e a Associação dos Amigos de Moçambique propõem, a partir de hoje e até ao dia 2 de Julho. Sob a batuta do chef Carlos Graça, serão confeccionados pratos tradicionais moçambicanos como lumino de peixe com batata doce, salada de papaia verde picante e quiabos com camarão e leite de coco

Começa hoje a iniciativa “Uma viagem pelas maravilhas culturais de Moçambique”, com partida marcada no restaurante Café Bela Vista do Artyzen Grand Lapa Macau. A jornada gastronómica pelos sabores moçambicanos organizada em parceria pelo Artyzen Grand Lapa Macau e a Associação dos Amigos de Moçambique (AAM) irá brindar o público com rico leque de propostas deliciosas confecionadas pelo chef Carlos Graça.

O Artyzen Grand Lapa destaca em comunicado que a “colaboração celebra as ricas tradições da cozinha moçambicana e coincide com o 20.º aniversário do estabelecimento do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”. Ao mesmo tempo, a iniciativa “presta uma homenagem à rica história, geografia e património cultural de Moçambique, através da fusão de sabores de várias origens, combinados com ingredientes locais”.

Na conferência de imprensa que apresentou “Uma viagem pelas maravilhas culturais de Moçambique”, o chef e embaixador da cozinha moçambicana Carlos Khan da Graça, mostrou-se honrado pelo convite de apresentar os sabores do país africano em Macau.

“É uma honra ter sido convidado pela Associação dos Amigos de Moçambique para promover a comida tradicional de Moçambique em Macau. Farei o meu melhor para garantir que todos apreciem a nossa comida tradicional. A nossa comida foi influenciada ao longo dos séculos por outras cozinhas, como a indiana e a portuguesa, e é por isso que a comida tradicional de Moçambique é tão rica e saborosa”, afirmou.

No evento que marcou a apresentação da jornada de sabores, Carlos Graça brindou o público com uma demonstração de cozinha ao vivo com o prato “camarão e quiabo em leite de coco”, um prato tradicional da sua província natal (Zambézia). O prato exemplifica a fusão de influências indianas, como açafrão e caril, com ingredientes locais como legumes, coco e marisco, “criando uma mistura harmoniosa de sabores que mostra a essência da cozinha moçambicana”.

Sessões várias

Na conferência de imprensa, o vice-presidente da AAM, Tiago Azevedo, acrescentou que durante a iniciativa será ainda montada uma pequena exposição de produtos artesanais de Moçambique.

Até ao dia 2 de Julho, serão servidos almoços, entre o meio-dia e as 14h30, com pratos típicos moçambicanos a brilhar na ementa, com os preços a variar entre 268 e 118 patacas para adultos e crianças, respectivamente.

Quando às propostas de jantar, de segunda a quinta-feira), hoje a amanhã, e da próxima segunda-feira a quinta-feira (29 de Junho), serão servidos sets de jantar, com o menu de três pratos a custar 268 patacas e quatro pratos por 328 patacas. Os jantares serão servidos entre as 18h30 e as 22h.

Às sextas-feiras e fins-de-semana, serão servidos jantares em formato buffet, com os preços a variar entre 398 e 198 patacas, para adultos e crianças.

Os pratos em destaque serão a salada de papaia verde picante, lumino de peixe com batata doce, frango grelhado à zambeziana, matapa de caranguejo e amendoim, muli-muli de galinha e os mencionados quiabos com camarão e leite de coco.