Grande Prémio | Museu com entrada gratuita esta quinta-feira

O Museu do Grande Prémio de Macau terá entrada gratuita esta quinta-feira a propósito do Dia Mundial da Criança. Neste dia os mais novos e as suas famílias terão oportunidade para tirar fotografias com a mascote turística “Mak Mak”, que estará vestido com fato de piloto de corridas, entre as 10h e as 14h.

Às 15h30 haverá uma actividade de modelagem de balões no museu para distribuição gratuita aos visitantes. Além disso, entre quinta-feira e domingo o museu estará equipado com um vídeo booth 360, onde os visitantes poderão fazer vídeos com adereços interessantes e guardar os vídeos no formato de ficheiro electrónico.

Também na quinta-feira, será lançado um novo simulador de corridas de motas. Através de um sistema de movimento avançado e profissional, de uma nova tecnologia de rastreamento do corpo, com controlo real de motociclos e configuração de capacete de realidade virtual, o simulador visa proporciona aos visitantes uma experiência de como conduzir no Grande Prémio de Motos no Circuito da Guia de Macau.

O café do museu terá, também a partir de quinta-feira, dois novos menus temáticos, com o “hambúrguer vencedor” e um menu infantil com o tema “gato de corrida”. Continuam em exposições as estátuas de cera de alguns dos mais conhecidos pilotos de automobilismo que passaram pelo Grande Prémio, numa parceria com o museu Madame Tussaud de Hong Kong.