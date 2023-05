Talentos | CPTTM passa a ter centro de formação da Huawei

O Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM) assinou ontem um acordo de cooperação com a tecnológica chinesa Huawei em prol da formação de mais talentos locais na área. Segundo o portal Macau News Agency, o acordo permite estabelecer um centro de formação autorizado pela marca em Macau, sendo o CPTTM a primeira entidade a receber esta designação. O acordo foi firmado à margem da terceira edição da Expo Internacional de Inovação em Tecnologia BEYOND (BEYOND Expo), que termina amanhã.

Jackie Li Yingjie, directora-geral da sucursal da Huawei em Macau, disse que a parceria estabelecida com o CPTTM tem oferecido “uma diversidade de programas de formação e a competição anual Huawei ICT desde 2021, a fim de cultivar os profissionais para ajudar Macau a avançar na transformação digital”.

Desta forma, a criação de um centro de formação no CPTTM vai “reforçar a nossa colaboração a fim de estabelecer um ecossistema para os profissionais [na área das tecnologias] em Macau. A Huawei vai poder disponibilizar mais tipos de cursos através deste novo centro”, frisou.

Victoria Chan, directora-geral do CPTTM, adiantou que com esta cooperação “ambos os lados vão, de forma conjunta, acelerar o desenvolvimento da indústria de tecnologia em Macau e cultivar mais talentos de alta qualidade e com muitas ferramentas profissionais na área das tecnologias de informação e comunicação.”

O acordo assinado prevê ainda a realização de mais cursos em áreas como a segurança na Internet e sobre inteligência artificial, com um leque pedagógico alargado às escolas secundárias.

Destaque ainda para o facto de a CTM ter assinado um acordo com as duas operadoras de autocarros públicos de Macau e a TurboJet, que opera os ferries, para que seja disponibilidade rede 5G de Internet aos passageiros destes transportes.

Foi assinado também, à margem da BEYOND Expo, um acordo com a Universidade de Macau na área de big data.