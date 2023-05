CPTTM | Primeiro trimestre com aumento de 20% de formações

Foto: JTM

No primeiro trimestre deste ano, o Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM) realizou cerca de 170 cursos de formação, o que representa um aumento anual de 20 por cento.

Em declarações ao jornal Ou Mun, a gerente do centro, Helena Lei, afirmou que cada vez mais as empresas exigem que os funcionários participem em cursos de formação da CPTTM para potenciar as suas capacidades, por exemplo nos sectores da restauração e hotelaria cada vez mais são exigidos conhecimentos específicos para responder às questões e exigências de clientes. A responsável deu como exemplo a necessidade de aumentar conhecimentos linguísticos ou saber responder a perguntas sobre as cartas de vinhos.

Helena Lei indicou que durante aos primeiros três meses do ano, cerca de 3400 pessoas participaram em curso de formação do centro, um aumento de 13 por cento em relação ao primeiro trimestre de 2022.

A representante do CPTTM adiantou que no futuro serão reforçados os cursos de formação em áreas inovadoras como inteligência artificial, blockchain, tecnologia em nuvem e megadados.