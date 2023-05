Pensões | Obrigações do Governo chinês no plano de contribuições

O Fundo de Pensões anunciou ontem que vai introduzir a partir de Junho o fundo de obrigações do Governo da China: “HSBC Global Funds ICAV – China Government Local Bond Index Fund” como plano de aplicação das contribuições do Regime de Previdência. A medida foi justificada com a necessidade de proporcionar aos contribuintes do Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos flexibilidade na diversificação mais acentuada dos riscos de investimento.

O novo fundo investe nas obrigações emitidas pelo Governo Popular Central da China e pelos três bancos de política da China (Banco de Desenvolvimento da China, Banco de Exportação e Importação da China e Banco de Desenvolvimento Agrícola da China).

“O fundo é gerido de forma passiva, com o objectivo de acompanhar o desempenho do seu índice de referência, proporcionando rendimento periódico e valorização de capital, e é adequado aos contribuintes que desejam aproveitar as oportunidades de investimento a longo prazo resultantes do desenvolvimento do mercado das obrigações da China”, indicou ontem o Fundo de Pensões da RAEM.