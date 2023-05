AACM | Testada resposta do heliporto em exercício

A Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM), em conjunto com um alargado naipe de departamentos, fez um simulacro para testar a capacidade de resposta do heliporto. Segundo a AACM, o exercício simulou o cenário de uma avaria na transmissão do rotor de cauda do helicóptero após a descolagem, obrigando a uma aterragem forçada no tapete principal. Todas as partes responsáveis activaram os seus planos de emergência para resolver a crise, incluindo o Corpo de Polícia de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, Serviços de Saúde, Serviços de Alfândega, Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, a AACM, com a coordenação da East Asia Airlines.

O helicóptero transportava dois membros da tripulação e dois passageiros quando se deu a avaria simulada. O exercício pôs à prova os vários departamentos que tiveram de acudir às consequências da aterragem forçada, com algumas partes da aeronave a desprenderem-se e a acudir aos dois passageiros que sofreram ferimentos graves. Foram também testados os procedimentos de resposta de emergência, incluindo de combate a incêndios e evacuação de feridos.

O exercício decorreu na noite de quarta-feira, durante uma hora, e envolveu cerca de uma centena de profissionais e sete veículos dos bombeiros.