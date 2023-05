Livro do historiador Ivo Carneiro de Sousa apresentado hoje na FRC

É hoje apresentado, a partir das 18h30, na Fundação Rui Cunha (FRC), o mais recente livro do historiador Ivo Carneiro de Sousa, intitulado “Memórias, Viagens e Viajantes Franceses por Macau (1609-1900)”, uma edição em quatro volumes do Instituto Cultural.

A apresentação será feita por Joaquim Ramos de Carvalho, da Universidade Politécnica de Macau. Resultado de quase uma década de investigações primárias em bibliotecas e arquivos centrais, regionais e privados da França, esta obra publica e estuda uma colecção de 295 memórias textuais de Macau escritas entre 1609 e 1900.

Produzidas pelos mais diferentes autores e editores, estendendo-se por prestigiados viajantes marítimos a missionários, militares, diplomatas, médicos da marinha, geógrafos, jornalistas, cientistas ou os primeiros assumidos turistas, estas memórias em viagem por Macau iluminam os mais diversos aspectos da vida social, económica, das gentes e dos espaços que tornaram Macau um território fundamental para o acesso da França ao grande império do meio.

Descobrem-se volumes muito ocupados a editar com rigor estas memórias que, deslindando autorias e apurando os seus sentidos narrativos, oferecem também aos leitores vários outros capítulos em que se estuda sobretudo com as metódicas da história cultural a oceânica atenção intelectual, diplomática e política que aproximou sucessivamente a França de Macau, culminando até 1859 com a activa presença dos seus embaixadores nomeados para ministros plenipotenciários na China que transformaram a legação francesa na cidade num dos principais espaços de sociabilidade da elite e cosmopolita da época.

Se entre 1857 e 1862 a ofensiva colonial francesa na Indochina e a sua participação militar na chamada segunda guerra do ópio ergueram mesmo um hospital militar em Macau, tratando mais de 2.000 feridos franceses, o profundo interesse da França pelo pequeno enclave do delta do rio das Pérolas mobilizava enorme atenção tanto da imprensa diária quanto de muitas revistas científicas e literárias que, a cruzar a esta biblioteca única de memórias, ajudam a perceber quanto a imaginação francesa da cidade, das suas pessoas e coisas contribuiu generosamente para escorar a representação cultural com que se foi seleccionando em textos e imagéticas o que se queria destacar como património e história de Macau.

Carreira de mérito

Ivo Carneiro de Sousa é professor associado no Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa na Universidade Politécnica de Macau (UPM). Foi professor catedrático e ‘Associate Dean’ na Universidade da Cidade de Macau entre 2012 e 2018, tendo sido aind vice-reitor, professor catedrático e “personal chair in History” na Universidade de São José, entre 2006 e 2012, além de possuir experiência académica na Europa, nomeadamente nas universidades do Porto, Salamanca e Nápoles. Doutor em Cultura Portuguesa, em 1993, e professor agregado em História, título obtido em 1999, é autor de 22 livros académicos, incluindo quatro títulos referenciais sobre história social, cultural e religiosa de Macau, e três obras importantes sobre história e antropologia cultural de Timor-Leste.

Ivo Carneiro de Sousa publicou mais de 200 artigos científicos em diversas revistas científicas da especialidade, coordenou vários centros e projectos de investigação, encontrando-se desde 2011 a desenvolver ampla pesquisa sistemática em arquivos e bibliotecas públicas e privadas sobre memórias, viagens e viajantes estrangeiros em Macau, de finais do século XVI a 1900.