Número de alunos e docentes cresceu durante a pandemia

O número de cursos de português, de estudantes e docentes em Macau cresceu desde 2020, apesar das restrições e impacto causado pela pandemia de covid-19, segundo dados das autoridades enviados à Lusa. “Nos últimos anos, o número de unidades escolares das escolas do ensino não superior que ministram cursos de língua portuguesa, de cursos, de estudantes e de docentes, em geral, tem aumentado de forma estável”, assinalou a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ).

Por um lado, “o número de turmas dos cursos de língua portuguesa, nos currículos regulares, actividades extracurriculares ou actividades de complemento curricular, ministrados pelas escolas, aumentou de 445 no ano lectivo de 2020/2021, para 467 no ano letivo de 2022/2023”, destacou.

Os serviços indicaram ainda que o número de estudantes que frequentam cursos de português subiu, no mesmo período, de cerca de 9.300 para 10.200. Um crescimento que se verificou também no número de professores, passando de 100 para mais de 120.

Ainda no ensino não superior, “as unidades escolares que ministram cursos de língua portuguesa mantiveram-se basicamente inalteradas”, já que “36 escolas ministram cursos de língua portuguesa, com o apoio e o destacamento de pessoal da DSEDJ e das escolas oficiais”. No ensino superior verifica-se “uma situação estável”: cinco instituições ministraram mais de 20 cursos de língua portuguesa, com o número de estudantes a passar de 1.500 para mais de 1.600.

“Além disso, de acordo com as estatísticas resultantes da atribuição do ‘Subsídio para Aquisição de Material Escolar a Estudantes do Ensino Superior’ da DSEDJ, dos anos letivos de 2020/2021 a 2021/2022, em cada ano lectivo, cerca de 200 estudantes deslocaram-se, em média, a Portugal, para frequentarem cursos do ensino superior”, salientaram os mesmos serviços. Os números, que coincidem com os anos de pandemia, traduzem uma tendência de crescimento verificada desde 1999, ano da transição.