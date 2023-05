Livro em português e tétum de Gonçalo M. Tavares lançado em Timor

O lançamento de uma edição bilingue em português e tétum do livro “Os velhos também querem viver”, de Gonçalo M. Tavares, é uma das várias iniciativas que esta semana assinalam em Timor-Leste o Dia da Mundial da Língua Portuguesa.

O livro, produzido numa iniciativa do Centro de Língua Portuguesa (CLP) – Projecto FOCO.UNTL (Universidade Nacional Timor Lorosa’e), tem como objectivo “contribuir para um maior protagonismo da língua portuguesa e da língua tétum, enquanto línguas oficiais num cenário multilingue e multicultural como é o caso de Timor-Leste”.

A edição resulta de uma candidatura submetida à Linha de Apoio de Tradução e Edição (LATE), “com o objectivo central de promover a tradução e a edição no estrangeiro de obras escritas em língua portuguesa”.

A LATE é organizada, financiada e promovida conjuntamente pela Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e pelo Camões, I.P.

Ter FOCO

Um dos projectos da cooperação portuguesa no sector da educação e da língua portuguesa, o projecto FOCO.UNTL (Formar, Orientar, Certificar e Otimizar com a UNTL) tem colaborado com o CLP em várias dimensões, como a leccionação na UNTL e de cursos de língua portuguesa, investigação, produção de materiais didático-pedagógicos e publicações.

Além do livro, o CLP e o FOCO.UNTL têm previsto divulgar durante a semana vários testemunhos em vídeo recolhidos na comunidade timorense, bem como organizar diversas oficinas de escrita criativa, de linguística e ensino de língua e de poesia.

A iniciativa “Português no Bairro”, também apoiada pelo CLP, apresenta no sábado uma leitura dramatizada da obra “O Lafaek e a Manu-liin”, com a estreia de um teatro fantoches, criado a partir da adaptação intercultural da obra infantojuvenil “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, do autor brasileiro Jorge Amado.

Outras iniciativas estão igualmente previstas para esta semana, incluindo um debate realizado hoje sobre a língua portuguesa na comunicação social timorense, organizado pelo Consultório da Língua para Jornalistas e pelo Centro Cultural Português.

Prémios e apoios

Amanhã, serão divulgados os vencedores do IX Prémio de Língua Portuguesa, galardão anual instituído pela Fundação Oriente para reconhecer o melhor trabalho de língua portuguesa de jovens estudantes timorenses.

A iniciativa conta com o apoio do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, do Centro Cultural Português – Díli, do Centro de Língua Portuguesa da Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), do BNU Timor e do Leitorado Guimarães Rosa da UNTL. As comemorações oficiais estão a ser organizadas este ano pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros timorense, em colaboração com o Ministério da Educação. O palco será o maior centro comercial do país, o Timor Plaza, durante todo o dia de sábado, com vários momentos musicais, poesia, um espetáculo de circo de um artista brasileiro, danças tradicionais e discursos.