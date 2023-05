Filipinas | DST participou em fórum APEC

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) participou na 61.ª Reunião do Grupo de Trabalho de Turismo da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC), que se realizou na cidade de Iloilo, nas Filipinas, entre 26 e 27 de Abril.

A presença de Macau foi garantida através do subdirector da DST Ricky Hoi, e teve como objectivo a “troca de informações turísticas e planos de trabalho, bem como apresentar as estratégias do Governo para a promoção da recuperação do turismo e da economia”.

No segundo dia do encontro, Ricky Hoi fez uma breve apresentação sobre a situação da indústria turística de Macau e a estratégia de desenvolvimento diversificado e adequado ‘1 + 4’ adoptada pelo Governo, bem como sobre os trabalhos prioritários para a promoção da recuperação do turismo e da economia.

Sobre a retoma do sector do turismo, Hoi explicou aos presentes que a estratégia passa por penetrar no mercado internacional de visitantes, assim como promover os bairros comunitários como destinos turísticos alternativos, de forma a relançar a economia nestas áreas.

A RAEM é membro convidado do Grupo de Trabalho de Turismo da APEC desde 2001, tendo a DST e a Direcção de Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico participado regularmente nas reuniões do Grupo de Trabalho de Turismo. Contudo, nos últimos três anos, devido à política de zero casos em Macau, a participação foi principalmente feita online.