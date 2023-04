RCA | Chineses foram assassinados por grupo rebelde

A investigação sobre a morte de nove chineses numa mina de ouro na República Centro-Africana (RCA), há um mês, confirmou que aqueles foram “assassinados” pelo principal grupo rebelde, que negou o ataque, anunciou na quarta-feira o Governo.

A 19 de Março, os nove cidadãos chineses foram mortos e Bangui acusou imediatamente a Coligação dos Patriotas pela Mudança (CPC) pelo ataque à mina, que negou imediatamente a responsabilidade sobre aquele acto e acusou o grupo paramilitar russo Wagner.

“Os autores do assassinato (…) são sem dúvida elementos do CPC”, disse ontem o ministro da Justiça da República Centro-Africana, Arnaud Djoubaye Abazène, citando o relatório final da investigação, sem, no entanto, revelar o seu conteúdo.

Nesta região de Bambari, como noutras deste vasto país da África Central, entre os mais pobres do mundo, a extracção de ouro e diamantes tem sido concessionada, principalmente desde 2018, a empresas russas próximas ou ligadas ao grupo russo Wagner, segundo as Nações Unidas e organizações não-governamentais, mas também a algumas empresas chinesas.

Centenas de mercenários da Wagner juntaram-se a centenas de outros já presentes desde 2018 no país, quando o Presidente Faustin Archange Touadéra, ameaçado pela rebelião do CPC, que avançava para Bangui, apelou a Moscovo para apoiar o seu exército mal treinado.

O chefe de Estado e o povo da República Centro-Africana agradecem aos “aliados russos, que conseguiram neutralizar alguns dos perpetradores [dos assassinatos], apreenderam provas e encaminharam os restos destes criminosos”, continuou o ministro.