FRC | Dia Mundial do Livro comemorado com tertúlia na segunda-feira

A Fundação Rui Cunha comemora na segunda-feira o Dia Mundial do Livro com uma “conversa de café” subordinada ao tema: “A Luz dos Livros: Pode um livro mudar as nossas vidas?” Ana Paula Dias, Filipe Saavedra, Lawrence Lei, Pedro d ‘Alte, Sara Augusto e Shee Va são os convidados da tertúlia aberta dedicada ao prazer da leitura

No domingo celebra-se o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor. O dia 23 de Abril foi escolhido pela Unesco, na XXVIII Conferência Geral, ocorrida em 1995. Além de ser o dia de promoção da leitura e do respeito dos direitos de autor, 23 de Abril homenageia também os escritores Inca Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes e William Shakespeare, que, coincidentemente, morreram em 23 de Abril de 1616.

É com este antecedente preambular que se celebra na próxima segunda-feira na galeria da Fundação Rui Cunha (FRC), a partir das 18h30, o Dia Mundial do Livro com uma “conversa de café” subordinada ao tema: “A Luz dos Livros: Pode um livro mudar as nossas vidas?”

A organização do evento acrescenta ainda que a decisão pela escolha do dia 23 de Abril para celebrar a ferramenta de excelência para a transmissão de conhecimento, além do prazer da leitura, teve também por “base a lenda de S. Jorge e o Dragão, que na Catalunha assinalam para honrar a velha tradição segundo a qual, neste dia, os cavaleiros oferecem às suas damas uma rosa vermelha de S. Jorge (Sant Jordi) e recebem em troca um livro, testemunho das aventuras do cavaleiro”.

Folhas essenciais

No dia em que também se celebra o 11.º Aniversário da FRC, o evento dedicado ao prazer e importância da leitura conta com a participação de Ana Paula Dias, Filipe Saavedra, Lawrence Lei, Pedro d ‘Alte, Sara Augusto e Shee Va. O evento é organizado pela Associação dos Amigos do Livro em Macau e a Associação Luz da Asia (que está em fase de gestação) e será realizado em língua portuguesa com alguns dos diálogos em inglês e/ou chinês.

A FRC refere que os oradores da tertúlia “falarão sobre a verdade, ainda que ficcionada, contida nos livros, assim como sobre a procura do bem (ou do mal) nos meandros obscuros da crueldade que mascara a bondade e define o rumo das nossas vidas”. Apesar da abertura e desejos de participação activa do público, é provável que sejam elencados os benefícios da leitura para a saúde mental, para reforçar a imaginação e criatividade, “contribuindo para um mundo melhor”.

“Os livros constituem pontes de comunicação. Nesse sentido, apelamos a todos os participantes que tragam, igualmente, um livro, para que dessa forma possamos trocar os múltiplos momentos de deleite que a sua leitura proporcionou”, sugere a FRC.

Bibliotecas ao rubro

Um pouco por todo o mundo, o Dia Mundial do Livro é aproveitado para estimular e promover a leitura, a indústria dos livros e os correspondentes direitos de autor.

O Instituto Cultural (IC) também tem eventos de celebração do Dia Mundial do Livro, com “uma série de actividades promocionais, incluindo cabines de jogos, workshops, exposições, palestras, e sessões de leitura em família, com o objectivo de enriquecer a vida cultural e recreativa do público e de promover um ambiente livresco por toda a cidade”.

Uma das actividades é organizada em conjunto pelo IC, DSEDJ, e pela Biblioteca da Universidade de Macau e Associação de Bibliotecários e Gestores de Informação de Macau, “Semana da Biblioteca de Macau de 2023”.

Amanhã e no domingo, o Centro Cultural de Macau acolhe uma série de actividades como troca de livros, jogos de banca e uma feira do livro, de modo a encorajar mais residentes a desenvolverem o hábito de leitura.

A partir de hoje e até 6 de Maio, estarão montadas, em vários locais da cidade, estantes de livros “Biblioteca “Pop-up”” para o público escolher e ler livros de forma gratuita. O IC acrescenta que “as estantes serão montadas aleatoriamente em diferentes esquinas e cantos da cidade, para que os residentes possam, como na caça ao tesouro, ir à sua procura com base nas dicas publicadas pela Biblioteca nas suas redes sociais, encontrando bons livros para ler”.