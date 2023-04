Economia | Equipamentos electrónicos no topo das exportações

No último trimestre do ano passado, os produtos mais exportados por Macau foram equipamentos electrónicos/eléctricos, vestuários e confecções, produtos farmacêuticos, mesas para os jogos/equipamentos para os jogos de fortuna e azar e bebidas alcoólicas e tabaco. A informação foi revelada ontem pela Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT), com os resultados do Inquérito de Conjuntura ao Sector Industrial Exportador.

O comunicado da DSEDT é escasso em dados que permite perceber as quantidades exportadas e as reduções no mercado. Ainda assim, a DSEDT diz que os empresários estão mais confiantes.

“Os empresários industriais locais mostram-se mais confiantes quanto às perspectivas das exportações para os próximos seis meses, tomando uma atitude prudente e optimista”, foi ainda escrito no comunicado.

Ao mesmo tempo, é indicado que “as empresas inquiridas consideraram, em geral, que a região Ásia-Pacífico (excluindo o Interior da China, Hong Kong e Japão) foi o mercado de destino com melhor performance relativa, apresentando um índice de 19,5 por cento”. No polo oposto, as exportações para os Estados Unidos da América, União Europeia, e Hong Kong foi considerada “menos favorável”, uma vez que apresentou quebras de 30,7 por cento, 2,3 por cento e 0,7 por cento.

Por outro lado, a duração média mensal da carteira de encomendas detida pelos empresários industriais inquiridos foi de 2,8 meses, representando uma diminuição de 1,3 meses face ao trimestre anterior.