Cinemateca Paixão | Quatro dias de documentários de autores chineses

Entre hoje e domingo, a Cinemateca Paixão apresenta diariamente uma obra distinguida no 19.º Festival Internacional de Cinema Documental de Guangzhou. No ecrã da cinemateca vão passar histórias de pessoas que escalam o Evereste, que encontram cor na música apesar da cegueira, ou que procuram amor na frigidez da vida urbana

Quatro dias, quatro documentários. Esta é a proposta de programação da Cinemateca Paixão para os próximos dias. Entre hoje e domingo, a Travessa da Paixão irá exibir quatro obras distinguidas no último Festival Internacional de Filme Documental de Guangzhou.

Assim sendo, a programação arranca hoje, às 19h30, com a exibição de “Hear the Light”, um comovente filme de Wang Hon que acompanha um grupo de canto de Fuzhou composto por cegos. O documentário que arranca a programação da Cinemateca Paixão arrebatou o prémio “Golden Rooster”, a categoria de melhor filme educativo no último festival de cinema documental de Guangzhou.

A obra de Wang Hon leva o espectador numa viagem guiada pela luz, através do testemunho de momentos em que o grupo musical realiza o sonho colectivo de gravar um disco. “Hear the Light” é uma jornada entre luz e escuridão, tempo e espaço, e um hino de superação e tenacidade.

Amanhã, também às 19h30, a Cinemateca Paixão apresenta “Hard Love”, um documentário que foca a vida de cinco mulheres solteiras que vivem entre as expectativas sociais, familiares, e mesmo pessoais, e a pressão para casarem e constituírem família, e a vida urbana da actualidade.

O filme de Tracy Dong incide sobre as rápidas transformações da China ao longo do século XX que criaram algumas divisões geracionais, em particular com opiniões contraditórias sobre a instituição do casamento, entre visões tradicionais e a realidade da vida contemporânea.

As apps de telemóvel para encontros românticos ou fortuitos, a independência financeira das mulheres, a constituição de famílias monoparentais e a sociabilização em contexto urbana vieram acrescentar elementos às normas sociais que costumavam regular as relações amorosas. “Hard Love” foi outros dos filmes distinguidos pelo prémio “Golden Rooster” do festival de Guangzhou.

Nos píncaros do mundo

No sábado, mais uma vez às 19h30, é exibido “Captain Everest”, documentário que registou a jornada de oito alpinistas amadores e sete fotógrafos, oriundos de diferentes cidades e com profissões e contextos distintos, até ao cume do Monte Evereste guiados por Sula Wangping, o Capitão Evereste.

O filme de Wu Xi começa com a reunião da equipa na encosta sul do Monte Evereste no Nepal, para depois seguir as perigosas travessias de glaciares com fendas profundas, a subida de paredes de gelo azul que se esticam para o céu, numa ascensão penosa até ao topo do mundo.

A Cinemateca Paixão afirma que “Captain Everest” é o primeiro filme imersivo da autoria de um cineasta chinês que documenta o processo de escalada do Monte Evereste. Além disso, terá sido a produção “mais difícil” da história do cinema chinês e que estabeleceu um novo recorde de descolagem de drones, superando a altitude de 8.470 metros.

Documentários na Baía

A fechar o ciclo, a Cinemateca Paixão apresenta no domingo, às 19h30, o documentário “Burning Ice”, da autoria de Liu Hanxiang. Com uma premissa simples, documentar a paixão de três jovens da classe média de Pequim pelo hóquei no gelo, a obra acaba por abrir uma porta para a reflexão e análise aos papéis dos pais nas ambições e vida dos seus filhos.

“Burning Ice” proporciona um olhar íntimo sobre a vida de três famílias, com foco nos seus filhos de nove anos que jogam numa equipa júnior de hóquei no gelo em Pequim, que alimentam sonhos de estrelato num desporto com pouca, ou nenhuma, tradição na China.

A incerteza quanto ao futuro das crianças, o equilíbrio entre as expectativas dos pais e os sonhos dos filhos cria uma tensão que está no busílis do filme de Liu Hanxiang. Todos os filmes serão exibidos com legendas em inglês, excepto “Captain Everest”. Os preços dos bilhetes para todas as sessões custam 60 patacas.

A 20.ª edição do Festival Internacional de Cinema Documental de Guangzhou já mexe, encontrando-se em fase de submissão de obras até ao final de Agosto.