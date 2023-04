Música | The Strokes ao vivo pela primeira vez em Hong Kong

A banda nova-iorquina The Strokes irá actuar ao vivo em Hong Kong pela primeira vez no dia 16 de Julho na Asia World Expo. O grupo de Julian Casablancas e companhia começa a tour asiática na região vizinha, antes de seguir para Banguecoque, Kuala Lumpur, Jacarta e terminar no Fuji Rock Festival. Os bilhetes já estão à venda

Está confirmado. No dia 16 de Julho, a Asia World Expo será lugar de romaria para os fãs dos The Strokes, que terão a oportunidade de ver a banda nova-iorquina ao vivo pela primeira vez em Hong Kong. Volvidos 22 anos do lançamento de “Is This It”, a banda composta pelo vocalista Julian Casablancas, os guitarristas Nick Valensi e Albert Hammond Jr., o baixista Nikolai Fraiture e o baterista Fabrizio Moretti volta à estrada.

Para já, o grupo tem marcado um punhado de concertos na Ásia, a começar com Hong Kong no dia 16 de Julho, Banguecoque dois dias depois, Kuala Lumpur e Jacarta onde são cabeças de cartaz em dois festivais. A passagem pela Ásia culmina no Fuji Rock Festival, onde sobem ao palco no dia 28 de Julho, depois de bandas como Yeah Yeah Yeahs, Yo La Tengo e Idles.

O cartaz do festival japonês tem ainda no cartaz bandas como Foo Fighters, Slowdive, Weezer e a cantora Alanis Morissette. A chegada a Hong Kong dos The Strokes acontece mais de duas décadas depois da banda ter sido uma das principais forças do renascimento do rock independente (indie) depois de anos dominados pela electrónica. “Is This It”, álbum seminal que voltaria a apontar holofotes a guitarras que ousavam solar, apresentou a banda de Nova Iorque ao mundo e em dois singles acabaria por os lançar para o estrelato.

Composições básicas, nos limites entre a produção descuidada do rock de garagem e a falta de conhecimento musical, letras desdenhosas cantadas em estilo crooner a evocar tempos idos dos 1950’s, riffs de guitarra cativantes e uma nostalgia difícil de medir para uma banda tão jovem, foram elementos que separaram os The Strokes das restantes bandas de rock do virar do século. Faixas como “The Modern Age”, “Someday”, “Last Nite” e “Hard to Explain” fazem lembrar momentos de outras bandas de Nova Iorque como Television e a fase mais melódica de The Velvet Underground e Lou Reed, influências assumidas pela banda.

Únicos entre pares

Com um percurso semelhante com outras bandas que surgiram no início do século, com The Killers, Artic Monkeys, Franz Ferdinand e The Hives, os The Strokes depressa se tornaram na face decadente do novo movimento.

As letras de músicas onde eram desfiados fragmentos de histórias de deboche e consumo de tudo o que era substância psicotrópica depressa passaram para a vida real da banda. Porém, a qualidade dos discos não decaía, muito pelo contrário. Da ingenuidade inocente em termos musicais de “Is This It”, a banda cresceu para “Room On Fire” e “First Impressions Of Earth”, onde apresentam composições mais complexas que espelham a evolução musical que atravessaram em cinco anos.

A banda chega a Hong Kong com seis discos na bagagem e uma colectânea lançada no final de Fevereiro deste ano. “The Singles – Volume 01” reúne algumas das melhores canções do grupo, desde faixas mais emblemáticas de início de carreira, a versões raras, numa caixa disponível em vinil e formato digital.

A colecção inclui 10 singles dos primeiros três discos, e alguns raros lados b de singles, todos lançados em vinil de 7 polegadas. Além disso, a colectânea reúne pérolas estranhas como a colaboração com Josh Homme e Eddie Vedder em “Mercy Mercy Me”, versão do clássico de Marvin Gaye. Outra raridade é a versão pesada de 2003 de “Clampdown” dos The Clash, assim como o clássico perdido no tempo “Modem Girls & Old Fashioned Men” e a versão a sintetizadores de “You Only Live Once”. Os bilhetes estão à venda online, com preços entre 680, 880 e 1080 dólares de Hong Kong.