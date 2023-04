Guangdong | Residentes com acesso a cartão de benefícios sociais

As autoridades de Guangdong alargaram o âmbito do cartão intitulado “Youyue”, criado em 2018 apenas para quadros qualificados estrangeiros que trabalham na província. Assim, a partir do dia 1 de Maio, os residentes de Macau e Hong Kong podem candidatar-se ao cartão que lhes dará os mesmos benefícios detidos pelos cidadãos chineses de Guangdong.

Segundo um comunicado das autoridades de Guangdong, os benefícios incluem a criação de “corredores especiais” para tratamentos médicos e marcação de consultas em hospitais integrados neste programa, apoio em matéria de recursos humanos para casais e para os filhos que queiram prosseguir estudos na província.

Como requisitos, os residentes que se candidatarem ao programa devem ter experiência profissional, dar contributos para o desenvolvimento económico e social de Guangdong e pagar há, pelo menos, seis meses, os impostos e as contribuições para o sistema de segurança social. Quem já assinou protocolos de cooperação com entidades de Guangdong pode candidatar-se, bem como aqueles que trabalham na província há mais de seis meses. Já foram emitidos, até à data, mais de três mil cartões “Youyue”.