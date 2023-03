HK | Concerto marca aniversário da morte do actor Leslie Cheung

Decorre amanhã, às 20h15, no Coliseu de Hong Kong, o concerto “Miss You Much Leslie” que recorda o aniversário da morte do actor e cantor Leslie Cheung, falecido a 1 de Abril de 2003. Associando-se a esta efeméride, a Macau Pass criou duas edições de uma medalha comemorativa com o rosto do actor de Hong Kong, disponível em dois formatos na plataforma mCoin desde o dia 22 de Fevereiro.

Citada por um comunicado, Florence Chan, CEO da “Fun Entertainment Limited”, que promove o concerto, explicou que o espectáculo baseia-se na música “Spring, Summer, Autumn and Winter”, de Leslie Cheung, que simboliza “o seu percurso de vida e as quatro fases da sua carreira nas artes performativas”.

Nascido em Hong Kong em 1956, Leslie Cheung é considerado o fundador do género musical cantopop, sendo também um dos nomes mais presentes na filmografia do realizador Wong Kar-wai. A sua carreira, com cerca de 40 álbuns e 56 filmes, atraiu uma grande legião de fãs e tornou-o num ícone da cultura pop de Hong Kong, tendo a sua morte chocado o território vizinho.

Com 46 anos, Leslie Cheung foi encontrado morto na Connaught Road depois de ter caído do 24.º andar do hotel Mandarin Oriental. Leslie Cheung deixou uma nota no quarto de hotel a dizer que sofria de depressão.