Taxa de incidência da tuberculose em Macau em quebra

A taxa de incidência da tuberculose no território tem registado uma tendência de quebra nos últimos 20 anos. Os dados são dos Serviços de Saúde de Macau (SSM), onde se aponta em comunicado que, em 1998, a taxa era de 109,1 casos por cada 100 mil habitantes, número que passou a uma média de 44,4 casos por cada 100 mil habitantes no ano passado. Trata-se, assim, de uma descida de 59,3 por cento, com uma taxa de redução anual de cerca de quatro por cento.

No mesmo comunicado, os SSM indicam também que “taxa de sucesso do tratamento da tuberculose em Macau tem-se mantido num nível elevado”, tendo em conta que, nos últimos 20 anos, foi, em média, de 94,4 por cento, sendo “muito superior à taxa de sucesso exigida pela Organização Mundial de Saúde (OMS)”, que é de 85 por cento. Relativamente aos casos de tuberculose multi-resistente, a sua taxa de notificação em Macau é, em média, de 2,1 por cento.

Estes dados foram ontem divulgados no âmbito do Dia Mundial da Prevenção e Tratamento da Tuberculose, que hoje se celebra. A OMS definiu este dia a fim de chamar a atenção do público para esta doença.

Mais de 1 milhão de mortes

Na mesma nota, os SSM dão conta que, em termos mundiais, a taxa de sucesso do tratamento da tuberculose atinge, em média, mais de 90 por cento. De acordo com o “Relatório Global de Tuberculose 2022”, da OMS, em 2021, foram registadas 10,6 milhões de pessoas que contraíram tuberculose, das quais 1,6 milhões morreram.

“Antes do aparecimento da covid-19, a tuberculose foi sempre o ‘maior assassino’ de doenças infecciosas”, apontam os SSM. No caso de Macau, as autoridades de saúde indicam que “têm sido cumpridas rigorosamente as estratégias e orientações da OMS para o controlo global da tuberculose, tendo obtido bons resultados”.

“Nos últimos anos, com o envelhecimento progressivo da população e o aumento da população flutuante, a prevenção e o controlo da tuberculose também enfrentam novos desafios”, explicam os SSM. As autoridades prometem reforçar o trabalho de controlo e prevenção da doença no futuro.