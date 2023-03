Português | SJM e Instituto Camões renovam parceria

A SJM e o Instituto Camões renovaram o protocolo que visa apoiar o desenvolvimento da língua portuguesa na República Popular da China. O anúncio foi feito ontem, através de um comunicado emitido pelo secretariado do Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong-Kong.

O primeiro protocolo tinha sido assinado em 2019, altura em que a SJM – Sociedade de Jogos de Macau se tornou a primeira empresa na Ásia a receber o estatuto de Empresa Promotora da Língua Portuguesa. Através do protocolo foi criado o Fundo SJM para a Língua Portuguesa, um projecto de promoção e ensino de Português Língua Estrangeira (PLE) em Pequim, gerido pelo IPOR, como entidade que representa o Camões I.P. na região.

O posto de docência do IPOR em Pequim, após levantamento de potenciais interessados, arrancou em Maio de 2020 com cursos de curta duração de PLE, em formato online, tendo até ao momento, promovido 32 acções de formações de carácter geral, 6 cursos de preparação para exame CAPLE em colaboração com a Maxdo College da Universidade Normal de Pequim e leccionado 5 tutorias personalizadas.