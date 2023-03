Golfe | Torneio internacional regressa em Outubro

O torneio de golfe Macau Open, que integra o circuito Asian Tour, vai regressar entre 12 e 15 de Outubro, após cinco anos de interrupção, de acordo com a organização. A 20.ª edição do torneio de golfe tum total de 144 jogadores inscritos que competem por um prémio monetário total de um milhão de dólares norte-americanos, de acordo com um comunicado da Asian Tour e da empresa ligada ao desporto IMG (International Management Group).

A concessionária de jogo SJM Resorts vai ser a patrocinadora principal das próximas três edições, revelou ainda a nota, referindo que o evento volta a realizar-se, este ano, em Coloane, no Macau Golf and Country Club, propriedade da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, empresa mãe da SJM.

“Historicamente tem sido um evento muito popular entre os nossos jogadores e sei que esta será uma notícia muito bem-vinda para todos”, disse, citado no comunicado, o comissário e director-executivo da Asian Tour, Cho Minn Thant.

Também o Instituto do Desporto, através do presidente, Pun Weng Kun, apontou que “trazer de volta a Macau este torneio de golfe de longa duração tem sido uma prioridade importante”. Já Daisy Ho, da SJM, notou que a operadora está “empenhada em trazer Macau para o palco mundial através da realização de eventos desportivos internacionais”.

“Como grande apoiante do ‘desporto + turismo’, pretendemos elevar a marca Macau como centro mundial de turismo e lazer, impulsionar as chegadas internacionais e trazer benefícios económicos para a comunidade”, informou a empresária.

Com uma forte da dependência da economia do sector do jogo, o Governo tem pedido às operadoras de jogo que diversifiquem a actividade, nomeadamente através do desporto.