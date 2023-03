Fai Chi Kei | Negócios em crise após incêndio em bancas

Os vendedores do mercado de rua no Fai Chi Kei que foram afectados por um incêndio de grandes proporções não estão satisfeitos com o volume de negócios, que dizem ter caído a pique, desde que foram obrigados a mudar para um local provisório. Segundo o canal chinês da Rádio Macau, o restauro das bancas que foram consumidas no incêndio do dia 8 de Janeiro, na Avenida do General Castelo Branco, deve estar concluído ainda este mês.

Os comerciantes alertam para os estragos na parede exterior do prédio adjacente ao pequeno mercado de rua, em particular com a tinta a “pelar”, o que. representa um perigo para a segurança.

Fu U On, da Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores do Bairro Fai Chi Kei de Macau, indicou que os condóminos do prédio não chegaram a um consenso para a reparação, mas que a associação está a coordenar com todas as partes envolvidas para solucionar o problema.

O representante dos Kaifong sugere que as bancas devem ter equipamentos de combate a incêndio e vê com bons olhos o reforço da formação dos comerciantes para a prevenção de incêndios. Aliás, Fu U On considera que as autoridades deveriam estudar a possibilidade de os conhecimentos de prevenção e combate a incêndio fazerem parte dos requisitos de candidatura à licença.

Recorde-se que o incêndio no mercado de rua do Fai Chi Kei destruiu completamente 19 bancas, em cerca de meia hora, obrigando uma comerciante a ser conduzida ao hospital devido à inalação de fumo.