EUA | Ida de Blinken e duas secretárias à China em equação

Os EUA pretendem que o chefe da diplomacia norte-americana retome a visita à China, suspensa em Fevereiro, e estão a “discutir activamente” com Pequim a visita de dois ministros para realizar um diálogo económico, adiantou fonte da Casa Branca.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da presidência norte-americana, explicou ontem que a secretária das Finanças, Janet Yellen, e a secretária do Comércio, Gina Raimondo, esperam visitar a China para “discutir questões económicas”.

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, cancelou em Fevereiro, ‘em cima da hora’, uma viagem à China, após a descoberta de um balão chinês a sobrevoar território norte-americano, e que, segundo Washington, estava a realizar operações de espionagem. “Esta visita foi adiada, não cancelada”, garantiu ontem John Kirby, acrescentando que o Governo de Joe Biden pretende que Blinken “vá a Pequim”.

O chefe de Estado norte-americano, Joe Biden, tinha indicado recentemente que manteria um encontro com o seu homólogo chinês, mas este ainda não foi oficializado até ao momento, adiantou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

Maus momentos

As relações entre os EUA e a China passaram por um período de tensão durante o governo de Donald Trump (2017-2021), quando ambas as nações se envolveram numa guerra comercial com a imposição mútua de taxas.

Estas tensões pareceram diminuir depois de uma reunião em Novembro que Biden e Xi realizaram à margem do G20 em Bali, na qual concordaram em trabalhar juntos em algumas áreas, incluindo as alterações climáticas.

No entanto, as relações bilaterais voltaram a ‘azedar’ em Fevereiro, depois dos EUA terem derrubado um alegado balão espião chinês que sobrevoava território norte-americano e que levou ao cancelamento da viagem de Blinken.

Washington está a acompanhar de perto a visita do Presidente Xi Jinping à Rússia e o anúncio sobre a disponibilidade de governantes norte-americanos visitarem a China ocorre durante esta viagem.

Vários membros do governo dos EUA, incluindo Blinken e o próprio Kirby, demonstraram cepticismo sobre esta reunião e expressaram dúvidas sobre o papel que a China pode desempenhar na guerra na Ucrânia.

Em conferência de imprensa, Blinken acusou ontem Xi de não querer que Putin responda pela invasão da Ucrânia, depois do Tribunal Penal Internacional (TPI) ter um mandado de detenção contra o líder russo na sexta-feira.

Já Kirby, tal como fez na sexta-feira, expressou ontem a oposição dos Estados Unidos a um cessar-fogo na Ucrânia, considerando que isso “consolidaria” os avanços que a Rússia tem feito no campo de batalha.

Além disso, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional encorajou Xi a falar por telefone com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para obter a perspectiva de Kiev sobre o conflito e não apenas a de Putin.