Música | Venetian Theatre recebe concerto da banda MFM

AJ, Josie Ho e Hyper Lo, três músicos locais, compõem o grupo MFM e dão, este sábado, um concerto no Venetian Theatre apoiado pela Fundação Rui Cunha. “MFM Concert Tour – Macau 2023” não marca apenas o regresso do grupo aos espectáculos, mas serve também de celebração para o décimo aniversário da banda

São três nomes bem conhecidos da música feita no território com influências da pop e do cantopop. Criada há dez anos, a banda MFM, composta por AJ, Josie Ho e Hyper Lo, dá este sábado um concerto no Venetian Theatre, com início às 20h30. “MFM Concert Tour – Macau 2023” marca o regresso da banda à tournée regional, iniciada em 2021 e interrompida devido às restrições da pandemia, mas serve também de celebração do décimo aniversário do grupo.

A Fundação Rui Cunha (FRC) apoia esta iniciativa, tendo em conta que a banda criou o tema musical da instituição, intitulado “樂而忘返” (So Happy That You Forgot to Return Home), divulgado por ocasião do quinto Aniversário da FRC em 2017.

O concerto é organizado pela produtora SP Entertainment e irá apresentar as músicas “de um dos mais reputados grupos de música de Macau”. Trata-se de um espectáculo que promete revelar “todos os momentos memoráveis dos últimos dez anos e celebrar este marco histórico com todos os fãs”. Além da composição da música da FRC, os MFM foram também responsáveis pela criação do tema “Get Ready” para um evento de boxe, a convite da Sands China. Foi esse projecto que catapultou o grupo para a fama e o reconhecimento junto do público.

“Time” será o tema central deste espectáculo, mas os fãs poderão ouvir todos os êxitos de que estão à espera, num concerto que é também uma festa de aniversário.

Êxitos e mais êxitos

Após a gravação para o evento da Sands China seguiram-se outros êxitos musicais, como é o caso de “Let’s Get It On”, “Paradise”, “Show Time”, “Love Matters”, “Read But Ignored” e “Karma”. Seguiram-se também os prémios em eventos como “SIM Music Awards” e “Oh! Macao MV Awards”. Em 2018 o grupo organizou o espectáculo “MFM Rule of Three – Macao Concert”, também no Venetian Theatre, que registou muito sucesso, com uma plateia cheia de fãs.

Seguiu-se, no ano seguinte, o lançamento da música “The Lonely Song”, um sucesso que chegou às tabelas musicais na China e fez parte de várias bandas sonoras. Em Dezembro desse ano, o canal de televisão Hunan TV convidou os MFM para participar no pequeno filme “The Pride of Macao China – MFM” [O Orgulho de Macau, China – MFM], que regista todos os episódios da escalada de sucesso do grupo, os papéis desempenhados pelos três artistas, o funcionamento da indústria do espectáculo e o caminho percorrido para AJ, Josie Ho e Hyper Lo conseguirem atingir os seus sonhos.

Em 2021, teve então lugar a tournée “MFM Concert Tour” que passou por diferentes cidades da China, contando com o apoio financeiro do Fundo de Desenvolvimento da Cultura do Instituto Cultural. Este ano, os MFM foram convidados para os habituais concertos anuais de Ano Novo Chinês, onde Josie Ho actuou ao lado de Jacky Chan e outros artistas da China, Hong Kong e Taiwan.