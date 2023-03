Habitação | Entre Dezembro e Janeiro empréstimos caíram 52,3%

Os novos empréstimos hipotecários aprovados em Janeiro pelos bancos de Macau atingiram 1,44 mil milhões de patacas, valor que representa um decréscimo 52,3 por cento em relação ao mês anterior.

Como é habitual, os empréstimos contraídos por residentes representaram a vasta maioria, 96 por cento do total, apesar do valor total do montante emprestado ter caído 47 por cento para 1,39 mil milhões de patacas. Segundo os dados divulgados ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) a componente não-residente decresceu também 58,43 milhões de patacas.

O caso muda de figura quando analisado trimestralmente. Durante o período entre Novembro e Janeiro, o número médio mensal de novos empréstimos hipotecários para a habitação atingiu 1,95 mil milhões de patacas, registo que marca um aumento de 8,5 por cento em comparação com o período anterior (entre Outubro e Dezembro).

Também nos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias a AMCM dá conta de uma descida mensal de 37,7 por cento, com os bancos a aprovaram em Janeiro empréstimos num montante total de 976,44 milhões de patacas.

Olhando para o registo trimestral, entre Novembro de 2022 e Janeiro de 2023, o número médio mensal dos novos empréstimos comerciais aprovados atingiu 1,31 mil milhões de patacas, correspondendo a uma descida de 61,5 por cento, em comparação com o período anterior (Outubro a Dezembro de 2022).