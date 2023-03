24.º aniversário do MAM celebrado com actividades culturais

O Museu de Arte de Macau (MAM) celebra 24 anos de existência no próximo dia 19 e, a pensar na efeméride, foram organizadas uma série de actividades culturais para esse dia e também para o dia 18. Será, assim, promovida a iniciativa “Fim-de-semana com Artes 2023”, com o tema “Artes sem Limites”, que significa que “a exploração das artes chinesa e estrangeira, a criatividade e a partilha das artes não têm fronteiras”.

O evento agendado para os dias 18 e 19 inclui programas culturais como “Artes Visuais x Música — Performance Interdisciplinar ao Vivo”, “Visuais × Imagens ― Exibição de Documentários”, “Encontro no MAM”, “Domingo de Arte em Família”, bem como a actividade “Tire uma Foto de Grupo e Compartilhe!” e a visita guiada sobre a exposição de Fang Lijun, patente no MAM.

Música e companhia

No programa “Artes Visuais x Música — Performance Interdisciplinar ao Vivo” os curadores Pal Lok, Fan Sai Hong e três músicos de Macau, Iat U Hong, Akitsugu Fukushima e Ivan Wing, inspirados pela mostra de Fang Lijun, criaram um “espectáculo interdisciplinar” de nome “De Sombra e Luz”, baseado “num conjunto diversificado de músicas originais e efeitos visuais abstractos”. Trata-se de um espectáculo que apresenta “ao público, de forma curiosa, a luz e a escuridão de um universo caótico” no mesmo espaço onde são exibidos os trabalhos do artista chinês.

Na iniciativa “Visuais X Imagens – Exibição de Documentários” apresenta três documentários representativos do universo das artes, intitulados “Papel & Cola”, “As vidas chinesas de Uli Sigg” e “Ascensão”. Estes vão “permitir ao público sentir as infinitas possibilidades da criatividade artística, do coleccionismo e dos efeitos visuais a partir do prisma do famoso artista francês JR, do coleccionador de artes modernas chinesas Uli Sigg e da jovem realizadora de documentários Jessica Kingdon”.

As exposições “Alegoria dos Sonhos”, do colectivo YiiMa, composto por Guilherme Ung Vai Meng e Chan Hin Io e “Luz Poeirenta”, de Fang Lijun, serão exploradas com mais detalhe no programa “Encontro no MAM”, bem como a mostra “Prelúdio do Estilo Moderno de Macau”. Neste “Encontro” participam a directora do MAM, Un Sio San, o coordenador da exposição, Tong Chong, o curador Ng Fong Chao e a investigadora Kan Pui Ian. Além disso, serão ainda realizados, sucessivamente, os programas “Domingo de arte em família: Humanos e Figuras, “Tire uma foto de grupo e compartilhe!,“Flash, Flash para Amigos do MAM – Presentes surpresa a serem resgatados com selos Flashing, bem como visitas guiadas, criando um ambiente artístico ao público.

A participação nos programas do evento “Fim-de-Semana de Artes 2023” é gratuita, sendo necessária a inscrição prévia para alguns programas. As inscrições podem ser feitas desde ontem na plataforma da Conta Única.