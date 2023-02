PME | Chui Sai Peng quer traduções para português

O deputado Chui Sai Peng defende que o Governo deve financiar as Pequenas e Médias Empresas com recursos de tradução de chinês para português, de forma a aumentar as exportações para os Países de Língua Portuguesa. A ideia foi defendida ontem numa intervenção antes da ordem do dia, na Assembleia Legislativa.

Na perspectiva deste legislador, o plano passa por aproveitar os resultados das investigações das instituições de ensino superior, principalmente ao nível dos “serviços de tradução em forma de inteligência artificial e sistema de voz em português”, que depois são colocados ao serviço das PME.

“As micro e as PME de Macau, na sua maioria, não têm conhecimentos básicos de língua portuguesa, e é difícil desenvolverem negócios nestes mercados”, apontou. “Sugere-se ao Governo que financie e disponibilize gratuitamente às empresas de Macau os resultados da investigação das instituições de ensino superior, como os serviços de tradução em forma de inteligência artificial e o sistema de voz em português, para estimular a interacção e a inovação entre os diversos sectores e os mercados lusófonos”, apelou.

Em relação à língua portuguesa em Macau, Chui Sai Peng sugeriu também a criação de um centro de tradução para os trabalhos universitários produzidos na China, como forma de “criar uma base sólida de troca de idiomas para o intercâmbio académico e a transferência de tecnologia entre a China e os Países Lusófonos”.