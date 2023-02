DSEC | Exposições e prejuízos sobem em 2022

No ano passado, realizaram-se 460 reuniões, conferências, exposições e eventos de incentivo, que representam mais 11, face a 2021. O número de participantes e visitantes (1.421.000) aumentou 1,4 por cento. Os dados foram publicados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Em 2022, realizaram-se 385 reuniões e conferências (menos uma, em termos anuais), nas quais estiveram 42.000 participantes (menos 1,1 por cento), 64 exposições (mais nove, em termos anuais), nas quais estiveram 1.376.000 visitantes (mais 1,5 por cento). Decorreram ainda 11 eventos de incentivo (mais 3, em termos anuais), nos quais marcaram presença 2.193 participantes (menos 11,1 por cento).

Já em termos financeiros, o ano foi de perdas, com um prejuízo de 21,64 milhões de patacas, contando com os apoios do Governo. Sem os apoios do Executivo, o buraco da indústria sobre para 55,40 milhões de patacas.

Ainda segundo a informação oficial, no ano passado as receitas das entidades organizadoras das exposições realizadas foram de 78,72 milhões de patacas (mais 2,7 por cento, em termos anuais) e as despesas corresponderam a 199 milhões de patacas (mais 15,9 por cento). As receitas das 57 exposições organizadas por entidades não governamentais situaram-se em 68,67 milhões de patacas (menos 3,9 por cento, em termos anuais) e as despesas foram de 90,31 milhões de patacas (mais 19,2 por cento).