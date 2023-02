Partido Comunista Chinês publica edição inglesa da sua história centenária

A cerimónia de lançamento da edição inglesa da história centenária do Partido Comunista Chinês (PCC) realizou-se em Pequim na sexta-feira. Os editores disseram que este livro é de “grande significado para ajudar os leitores estrangeiros a aprenderem sobre a história do PCC”, e que estão programadas edições em mais línguas para serem publicadas no futuro.

O livro, “100 Anos do Partido Comunista Chinês, foi traduzido pelo Instituto de História e Literatura do Partido do Comité Central do PCC, que também compilou a versão original chinesa que foi publicada em Junho de 2022.

Qu Qingshan, reitor do instituto, enfatizou na cerimónia que o livro é a obra oficial que cobre a história do Partido com o mais longo período histórico e o conteúdo mais sistemático e completo entre as obras de história do Partido publicadas até à data.

Sean Michael Slattery, um dos editores estrangeiros do projecto, disse que passaram um ano e meio a terminar a edição, e ficou espantado com a história centenária do CPC, e com o processo de como a China se transformou numa economia forte no mundo.

“Penso que este livro pode ajudar os leitores estrangeiros em todo o mundo a compreender a essência do PCC. As pessoas no mundo precisam, mais do que nunca, de melhorar a compreensão mútua, e só desta forma poderemos realizar intercâmbios e cooperação e manter a paz e o desenvolvimento mundiais”, disse ele.

“Este livro poderá ter uma grande influência no comunismo em todo o mundo, uma vez que o PCC demonstrou os brilhantes feitos da sinicização do marxismo com o seu maravilhoso desenvolvimento centenário”, disse Liu Liang, um tradutor que participou no projecto.

Como um dos tradutores, Liu disse que o princípio é transmitir um conteúdo preciso, abrangente e eficaz aos leitores de língua inglesa através da tradução. Ao traduzir expressões cheias de características chinesas, eles fornecem anotações para uma melhor compreensão.

Liu disse ainda que o livro pode ser adquirido através de múltiplos canais, incluindo feiras internacionais do livro, tais como a Feira do Livro de Frankfurt, a maior feira mundial do livro. O livro também será promovido durante as visitas de negócios estrangeiros, conferências académicas internacionais e várias actividades de intercâmbio cultural bilateral.

Xi Weidong, presidente da Central Compilation and Translation Press, disse na cerimónia que está a planear publicar edições noutras línguas para que mais leitores no estrangeiro possam ler o livro.

“100 Anos do Partido Comunista Chinês” está dividido em quatro volumes, segundo a Xinhua, centrando-se na história do CPC na nova revolução democrática; na revolução e desenvolvimento socialista; na reforma, abertura e modernização socialista; e na nova era do socialismo com características chinesas.