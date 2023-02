China | Lucros das metalúrgicas chinesas caem 72% devido à crise no imobiliário

Os lucros das metalúrgicas chinesas caíram 72%, em 2022, devido à crise no setor imobiliário e ao aumento do custo do carvão, combustível fundamental para alimentar os fornos, informou ontem o portal de notícias económicas Caixin.

Em 2021, as empresas do setor registaram lucros recorde de 352,4 mil milhões de yuan, mas, em 2022, os lucros caíram, em termos homólogos, para 98,2 mil milhões de yuan, segundo dados da associação do setor China Iron and Steel Association, citados pela Caixin.

O volume de negócios das metalúrgicas caiu apenas 6,35% em termos homólogos, mas a sua capacidade de obtenção de lucros foi diminuída pela queda de 13,55% no preço médio do aço e pela subida de 24,91% no preço do carvão, embora a queda no custo de importação de minério de ferro (-24%) tenha aliviado essas pressões.

O setor imobiliário responde por quase um terço da procura de aço na China, onde o número de novas construções caiu quase 40%, no ano passado, face a uma crise de liquidez que deixou várias construtoras chinesas perto da falência. A isto somou-se a desaceleração na construção de obras públicas, como linhas ferroviárias de alta velocidade, metropolitanos ou autoestradas, segundo a Caixin.